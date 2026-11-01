악뮤 이찬혁·이수현, 북한산뷰 3층집 최초 공개 "공간 분리..생활비 각자" ('전참시')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 남매 듀오 악뮤(AKMU) 이찬혁과 이수현이 2년째 함께 살고 있는 집을 최초로 공개했다.

31일 방송된 MBC '전지적 참견 시점'에는 악뮤 이찬혁과 이수현이 출연해 동거 생활을 공개해 눈길을 끌었다.

이날 방송에서는 두 사람이 함께 사는 3층 집이 처음으로 공개됐다. 북한산의 탁 트인 풍경이 한눈에 들어오는 집은 층마다 서로 다른 용도로 공간을 활용했다.

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1층은 깔끔한 주방과 분위기 있는 거실, 다이닝 공간으로 구성됐고, 2층은 운동 방과 조명 시설까지 갖춘 노래방이 자리했다. 3층에는 이찬혁과 이수현의 개인 방과 남매의 취향을 담은 공동 오피스가 마련됐다.

이수현은 "인테리어는 다 오빠가 했다"고 설명했고, 이찬혁은 "같이 사는데 수현이 소품은 하나도 없다"고 말했다.

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동생과 동거한 지 2년이 됐다는 이찬혁은 자신이 먼저 합가를 제안했다고 밝혔다. 그는 "수현이 집으로 찾아가서 '우리가 앞으로 같이 살날이 얼마나 있겠냐'고 했다. 결혼 적령기이기도 하니까 우리가 살면서 한번은 마지막으로 팀워크를 다져봐야 하는 거 아닌가 싶었다"고 말했다.

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이수현은 "처음에는 '왜지?'라고 생각했는데 오빠가 이 집을 보여주면서 '혼자 살기는 너무 큰데 같이 살면 괜찮을 것 같다'고 했다. 그래서 '공간 분리는 되는 거지?'라고 해서 이 집에 들어오게 됐다"고 설명했다. 이어 "생활비는 각자 쓰고 관리비는 오빠가 조금 더 낸다"고 덧붙였다.

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당초 두 사람은 2년만 함께 살기로 했지만 동거 연장 가능성을 긍정적으로 밝혔다. 이수현은 "이제 2년이 끝나가서 우리는 무조건 따로 간다고 생각했는데 오빠가 다음으로 계약한 집이 너무 좋다. 더 프라이빗하고 집도 더 멋있다. 오빠가 또 들어오겠냐고 제안해서 고민 중"이라고 말했다.

이에 이찬혁은 "나는 수현이에게 나쁜 것을 주지 않는다. 좋은 것만 준다"며 남다른 동생 사랑을 드러냈다.