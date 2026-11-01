故 최불암, 백일섭과 끝내 못 지킨 약속…"허리 수술 후 다시 만나자 했는데"

사진=스포츠조선DB/공동취재단

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 백일섭이 고(故) 최불암을 떠나보내며 애통한 심경을 전했다

31일 오후 백일섭은 서울 송파구 서울아산병원 장례식장에 마련된 故 최불암의 빈소를 찾아 고인을 추모했다.

이날 백일섭은 "금방 죽을 줄 몰랐다. 더 살아야 하는데"라며 안타까운 마음을 드러냈다.

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그는 "내가 만나는 사람이 있다. 김용건, 이계인, 나, 최불암이다"라며 "넷이 정기적으로 저녁 맛있게 먹고 자주 만났다"라고 밝혔다. 이어 "아파서 허리 수술 했다고 하더라. 나도 허리 수술을 두 번 했다. 나도 두 번 했으니까 괜찮겠지 싶었다"라며 "허리 수술은 전신 마취를 한다. 나이 들어서는 전신 마취가 부담스럽더라. 그래도 내가 경험해 본 걸로는 괜찮겠지 싶었다"라고 전했다. 그러면서 "입원했다고 하더라. 허리 수술하고 다시 만나자고 했었다"라고 회상했다.

수술 후 다시 만나기로 했던 약속이 끝내 이뤄지지 못한 데 대한 안타까움도 드러냈다. 백일섭은 "90세는 넘겨야 하지 않겠나. 나도 8년이 남았는데 걱정된다. 좀 더 살아야 했는데 안타깝다"고 말했다.

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이어 "불암이 형이 무명일 때 나는 좀 빨리 유명해졌다. 연극을 보러 갔는데 굉장히 형이 인상적이더라. 이후 둘이 만나게 됐다. 그때는 무명 최불암, 유명 백일섭이었다"라면서 최불암과의 과거 추억을 떠올리기도 했다. 그러면서 "한 번 더 와야 할 것 같다. 할 이야기도 못 했다"라고 덧붙이며 고인과의 이별을 아쉬워했다.

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한편, 최불암은 지난 29일 입원 치료 중 향년 87세로 별세했다. 빈소는 서울아산병원 장례식장에 마련됐으며, 발인은 11월 2일이다. 장지는 경기도 파주시 동화경모공원이다.

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anjee85@sportschosun.com