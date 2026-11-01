악뮤 이찬혁, 직원 복지에 진심..주 4일제→보증금·월세 지원 "좋은 삶에서 좋은 음악 나와"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 악뮤(AKMU) 이찬혁이 설립한 회사 '영감의 샘터'의 주 4일제와 주거비 지원 등 파격적인 복지 제도가 감탄을 자아냈다.

31일 방송된 MBC '전지적 참견 시점'에서는 이찬혁의 취향과 철학이 담긴 회사 '영감의 샘터'의 사내 문화와 복지 제도가 공개됐다.

이날 이찬혁이 직접 스카우트한 매니저의 입사 비하인드가 공개됐다. 매니저는 "2022년 YG에서 시작해서 다른 팀을 3년 정도 하다가 2025년부터 악뮤와 일하게 됐다"고 밝혔다.

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근무 3년 차에 번아웃을 느낀 매니저는 2025년 퇴사를 계획했지만, 당시 YG엔터테인먼트를 떠나 '영감의 샘터' 설립을 준비하던 이찬혁의 운영 계획을 듣고 마음을 바꿨다고.

매니저는 "음악의 본질이 결국 삶이 즐거우려고 하는 건데 같이 본질을 찾으러 떠나지 않겠냐고 하는 말에 홀라당 넘어가 버렸다"고 말했다.

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특히 이찬혁은 바쁜 일정 속에서도 매니저가 지낼 집을 직접 알아봐 준 것으로 전해졌다. 매니저는 "보증금과 월세까지 지원해 준다"고 밝혀 놀라움을 안겼다.

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이찬혁은 스카우트한 이유에 대해 "디테일을 잘 챙기고 내 모든 일거수일투족을 함께 한다"며 "내가 워커홀릭이라 너무 어려운 일이다. 그런데 같이 즐긴다. 내 분신 같은 존재"라고 애정을 드러냈다.

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이날 '영감의 샘터' 전 직원은 업무 시간에 함께 스윙 댄스를 배우러 갔다. 수업 비용은 전액 회사가 지원했다.

이찬혁은 "전날 야근이 있었더라도 운동 같은 건 꼭 지켜야 된다. 내가 그렇게 살면서 얻은 너무 좋은 것들을 나누고 싶다는 생각이 있다"고 말했다.

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이어 "노는 거라고 생각하지 않고 우리가 다른 걸 만들어 내려면 다른 라이프 스타일을 만들어야 된다고 생각해서 그거에 투자하는 거다"라고 밝혔다.

"좋은 삶에서 좋은 음악이 나온다"는 이찬혁의 확고한 경영 철학은 '영감의 샘터'만의 특별한 사내 문화로 이어졌다. 매주 화요일 스포츠데이 이후에는 재택근무를 시행하고, 수요일에는 전 직원이 쉬는 주 4일제로 운영 중이라고. 또한 해외 봉사활동과 순례길 걷기, 뮤직비디오 촬영 등 다양한 활동에도 모든 직원이 함께 참여하며 즐거움과 경험을 나누고 있다.

매니저는 "모두 함께하며 즐거움을 나누는 것 자체가 복지인 것 같다"고 만족감을 드러냈다.