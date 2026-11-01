하희라, 모친상 ♥최수종 옆 지키며 눈물 "슬픔 단도리할 시간 없었다"

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 최수종, 하희라 부부가 결혼 33년 차에도 변함없는 애정을 과시했다.

31일 방송된 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2' 말미에는 '월간 살림남' 코너를 통해 최수종·하희라 부부의 일상이 공개됐다.

영상 속 최수종은 하희라의 식사를 챙겨줬고, 이에 하희라는 "옆에 앉아서 먹어라"고 말했다. 그러자 최수종은 "얼굴 보면서 먹는게 훨씬 좋다"라면서 아내 앞자리에 앉아 식사하는 33년 차 사랑꾼의 모습으로 시선을 끌었다.

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이어 두 사람은 연습하면서도 자연스럽게 스킨십을 하고, 최수종은 "하희라 씨 귀엽지 않냐. 최고다"라면서 남다른 아내 사랑을 드러냈다. 두 사람은 오는 5일 개막하는 연극 '러브레터'를 통해 데뷔 이후 처음으로 같은 연극 무대에 오른다.

최수종은 하희라만을 위한 이벤트를 준비했다. 음식을 마련한 것. 이를 맛 본 하희라는 "그거 먹는데 눈물이 나더라. 엄마가 생각이 나더라"라며 눈물을 흘렸다. 최수종이 아내를 위해 준비한 음식에 어떤 사연이 담겨 있을지 궁금증을 자아냈다.

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또한 최수종은 최근 모친상을 당했다. 하희라는 "어머님이 소천하시고 슬픔을 단도리할 시간이 없었다. 그래서 최수종 씨가 제일 힘들 거다"라면서 어머니를 떠나보낸 남편에게 힘이 되어 주고 싶은 마음을 전했다. 남편의 슬픔을 헤아리고 위로하는 하희라의 모습에서 서로를 향한 깊은 애정이 전해졌다.

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한편 최수종 하희라 부부는 1993년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 둔 두 사람은 결혼 33년째에도 방송과 무대를 오가며 부부의 시간을 함께하고 있다.

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anjee85@sportschosun.com