은지원, 결혼 1주년 ♥아내 위해 10시간 운전…캠핑카 타고 부산行 ('살림남2')

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 은지원이 아내와 결혼 1주년을 맞아 떠난 부산 여행에서 왕복 약 10시간을 홀로 운전한 사실을 공개하며 사랑꾼 면모를 드러냈다.

31일 방송된 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'에서는 첫 민화 전시회를 개최한 박서진의 모습이 그려졌다.

박서진은 10개월 간의 꾸준한 노력 끝에 첫 민화 전시회를 연 가운데 MC 이요원은 박서진을 응원하기 위해 직접 전시회를 찾았다.

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이를 지켜보던 은지원은 "나도 같이 가려 했는데 다음에 꼭 가겠다"라며 아쉬워했다. 이어 은지원은 "결혼한 지 1년 딱 됐더라. 그래서 차로 부산으로 여행을 다녀왔다"라면서 "태어나서 운전을 가장 오래 해봤다"라고 말했다.

이에 이요원은 "번갈아 가며 운전 안 하셨냐"라고 묻자, 은지원은 "안 했다"라고 했다. 그러면서 "캠핑카를 타고 광안리 다녀왔다"라며 아내와의 여행을 위해 왕복 약 10시간을 혼자 운전한 은지원의 사랑꾼 면모가 눈길을 끌었다.

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앞서 지난달 27일 유튜브 채널 '이승기2'에서 이승기는 이수근과 만나 과거 '1박2일' 멤버들을 언급하던 중 은지원의 근황을 물었다.

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이에 이수근은 "요즘 제수씨랑 캠핑 많이 가더라. 장비 많지 않게 심플하게 가나 보다"라면서 "제수씨랑 같이 바람 쐬러 가는 걸 좋아한다"라고 전했다. 이를 들은 이승기는 "지원이 형이 정리하고 챙기는 거랑 거리가 먼 사람인데"라면서 재혼 후 달라진 은지원의 모습에 신기함을 드러내 웃음을 안겼다.

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한편, 은지원은 2010년 결혼 후 2012년 이혼했으며, 지난해 이혼 13년 만에 9살 연하의 스타일리스트와 재혼했다.

anjee85@sportschosun.com