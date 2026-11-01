슬리피, ♥아내 유산 후 난임 판정…100개 시험관 주사 맞고 어렵게 얻은 남매

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 슬리피가 둘째를 품에 안기까지 겪었던 난임과 시험관 시술 과정을 밝혔다.

31일 방송된 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'에서는 슬리피가 박현호-은가은 부부와 공동 육아를 하는 하루가 그려졌다.

이날 슬리피는 "아내가 '둘째까지가 이제 끝'이라고 했는데 요즘은 셋째를 갖고 싶다고 한다"라며 "근데 이것도 매일 다르다"라며 아내의 셋째 계획을 언급했다. 이어 둘째를 고민하는 박현호와 은가은에게 "아이들이 너무 예쁘다. 둘째 고민을 왜 했나 싶다"라고 두 아이를 키우는 기쁨을 전했다.

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연년생 아빠인 슬리피는 1년 만에 둘째를 가진 이유도 밝혔다. 그는 "아내가 자연 임신을 하게 됐는데 유산이 됐다. 검사를 위해 병원에 갔는데 난임 판정을 받았다"라고 털어놨다. 당시 아내는 30대 초반이었지만, 난소 나이가 40대 중반이었다고.

슬리피는 "난임 판정을 받아서 첫째를 시험관으로 가졌다"라면 100개 이상의 주사를 맞으며 포기하지 않았던 두 사람은 노력한 끝에 첫째 딸 우아를 만나게 됐다. 이어 "둘째도 시험관으로 한 번에 됐다"라면서 곧이어 시도한 시험관 시술을 통해 둘째 아들 나우를 얻었다.

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이어 그는 첫째를 얻은 뒤 불과 3개월 만에 둘째 시도한 이유에 대해 "의사 선생님이 '지금 바로 안 가지면 둘째는 힘들다'고 하셔서 바로 둘째를 시도했다"라고 털어놨다.

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한편, 슬리피는 2022년 8세 연하의 비연예인과 결혼했다. 2024년 3월 첫째 딸 우아를 얻었으며, 지난해 4월 둘째 아들 나우를 품에 안았다.

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anjee85@sportschosun.com