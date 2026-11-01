김용건, 故 최불암 빈소 못 찾은 속사정..."子 하정우 12월 결혼 앞둬"

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 백일섭이 故(고) 최불암의 빈소를 찾아 고인을 추모하며 안타까운 심경을 전한 가운데 고인과 오랜 인연을 이어온 배우 김용건이 빈소를 찾지 못한 사정도 대신 밝혔다.

31일 오후 백일섭은 서울 송파구 서울아산병원 장례식장에 마련된 고 최불암의 빈소를 찾아 조문했다.

이날 백일섭은 "금방 죽을 줄 몰랐다. 더 살아야 했다"라며 "90세는 넘겨야 하지 않겠나. 나도 8년이 남았는데 걱정된다. 좀 더 살아야 했는데 안타깝다"라며 안타까운 마음을 드러냈다.

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이어 "내가 만나는 사람이 있다. 김용건, 이계인, 나, 최불암이다"라며 "넷이 정기적으로 저녁 맛있게 먹고 자주 만났다"라고 밝혔다.

그러면서 김용건이 빈소를 찾지 못한 사정도 전했다. 김용건은 최불암과 과거 MBC 드라마 '전원일기'에서 부자 호흡을 맞췄다.

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백일섭은 "용건이는 와야 하는데 아들(하정우)이 다음 달에 장가가지 않느냐"며 아들 하정우의 결혼을 앞두고 빈소를 찾지 못한 상황을 대신 전했다.

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이어 "나한테 전화가 왔더라"라면서 "그래서 오지 말라고 했다"라고 설명했다. 하정우는 오는 12월 13일 6년간 교제한 배우 차정원과 결혼한다.

사진=공동취재단

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한편, 최불암은 지난 29일 입원 치료 중 향년 87세로 별세했다. 빈소는 서울아산병원 장례식장에 마련됐으며, 발인은 11월 2일이다. 장지는 경기도 파주시 동화경모공원이다.

anjee85@sportschosun.com