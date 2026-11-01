김종국도 속수무책으로 끌려갔다..압도적 괴력에 유재석 "종국이는 일반인" ('런닝맨')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 김종국이 유도 국가대표 김민종의 압도적인 괴력 앞에서 속수무책으로 끌려가는 굴욕을 당한다.

오늘(1일) 방송되는 SBS '런닝맨'에서는 아시안게임 메달리스트 유도선수 김민종과 농구선수 이현중의 자존심을 건 대결이 펼쳐진다.

이날은 미션마다 얻은 힌트로 금메달 획득을 위한 최종 비밀을 풀어야 하는 '메달까지 난리자베스' 레이스로 꾸며진다. 먼저 멤버들은 힌트를 걸고 농구와 퀴즈를 결합한 '퀴즈 농구' 미션에 도전했다. 농구 골을 넣어야 퀴즈에 도전할 수 있고, 슛에 성공한 뒤 정답까지 맞혀야 점수를 얻는 만큼 농구 실력과 지식을 모두 갖춰야 하는 미션이었다. 룰이 공개됨과 동시에 이현중이 실제 학창 시절 '전교 8등'까지 했다는 사실이 밝혀져 멤버들의 기대가 쏠렸다.

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하지만 기대와 달리 각종 엉뚱한 답을 쏟아내며 예능감을 뽐냈고, '런닝맨 대표 깡깡이' 멤버들도 기상천외한 오답을 속출하며 현장을 웃음 바다로 만들었다는 후문이다. 퀴즈에서 고전을 면치 못하던 이현중에게 농구에서도 뜻밖의 경쟁자가 나타났다. 유도선수 김민종이 예상 밖의 슛 실력을 뽐내며 에이스로 급부상한 것인데 이에 위기감을 느낀 이현중은 급기야 팀원들에게 "상대방 얼굴이나 급소를 맞추세요"라며 반칙까지 지시, 승부에 과몰입한 '흑화' 면모를 드러냈다. 과연 이현중은 자존심을 회복할 수 있을지 궁금증을 더한다.

이어진 대결은 국가대표들의 자존심을 건 본격적인 힘 싸움이었다. 멤버들은 맛과 칼로리를 보장하는 김민종의 식단과 NBA 선수들이 주로 먹는다는 식단 중 하나를 선택할 수 있는 점심 식사 선택권을 걸고 '가져올게여' 미션에 나섰다. 상대 팀 두 명이 고무줄을 잡아당기며 버티는 사이, 이를 뚫고 건너편의 물건을 가져와야 하는 미션이었다. 여기에서 김민종의 국가대표급 괴력이 제대로 빛을 발했다.

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김민종은 무려 20kg에 달하는 모래주머니 상자 두 개를 손끝으로 집어 옮기며 멤버들을 놀라게 했고, 심지어 김민종이 힘을 주자 고무줄을 붙잡고 버티던 이현중과 김종국까지 속수무책으로 끌려가 이를 지켜보던 양세찬은 "덤프트럭이잖아!"라며 경악했다. 평소 압도적인 힘으로 멤버들을 제압하던 '런닝맨 공식 힘 담당' 김종국마저 김민종 앞에서는 좀처럼 기를 펴지 못했다. 이에 유재석은 "종국이 일반인이네"라며 놀리기에 나서 웃음을 더했다는 후문이다.

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과연 국가대표들의 힘과 승부욕이 맞붙은 대결에서 점심 식사 선택권을 차지할 멤버는 누구일지, 이현중과 김민종의 반전 활약이 펼쳐질 '메달까지 난리자베스' 레이스는 11월 1일 일요일 오후 6시 10분에 방송되는 '런닝맨'에서 공개된다.