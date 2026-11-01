이경실, '44kg 감량 후 요요' 김신영 체중 증가 걱정 "선 넘어가려 해..이제 스톱"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 이경실이 아끼는 후배 김신영의 실력을 극찬하면서도 최근 체중 변화를 걱정하며 운동을 권했다.

31일 유튜브 채널 '지식인사이드'에는 '방송 40년하고 느낀 인맥 관리가 하나도 쓸모없는 이유ㅣ지식인초대석 EP.185 (이경실 1부)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 이경실은 "후배 중에 누굴 가장 아끼냐고 하면 옛날부터 (정)선희가 그렇게 예뻤다. 너무 잘한다"고 칭찬했다. 이어 "요즘은 누가 예쁘냐면 이수지도 잘한다"며 "예전부터 정말 예뻐했던 후배는 김신영이다. 내가 예뻐할 때는 어려서 내 사랑을 다 못 받고 부담스러워했는데 요즘은 나한테 이모, 고모라고 한다"며 애정을 드러냈다.

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이경실은 김신영의 역량에 대해 "연기도 잘하고 토크가 주옥같다. 콩트도 맛있게 한다"고 극찬했다. 그러면서 "요즘에 점점 살쪄서 예쁘긴 한데 조금 선을 넘어가려고 한다. 이제는 조금 스톱해줘야 될 것 같다. 맛있게 먹는 건 좋은데 운동도 좀 해야할 것 같다"고 조심스럽게 조언했다.

최근 김신영이 출연한 MBC '나 혼자 산다'를 봤다는 이경실은 "많이 쪘더라. 전화하기는 좀 그렇고 이 방송을 본다면 조금 스톱해라"라며 영상 편지를 보내 웃음을 자아냈다.

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이어 김신영의 수상 가능성도 점쳤다. 이경실은 "내 느낌에는 신영이가 이번에 큰 상을 받을 것 같다. 그렇게 맛있게 진행하는 여자애가 아직 없지 않냐. 올해 큰 상을 받을 것 같다"고 내다봤다.

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실제로 김신영은 지난 29일 서울 중구 장충동 국립극장 해오름극장에서 열린 '제17회 대한민국 대중문화예술상'에서 문화체육관광부 장관 표창을 수상했다. 이경실의 예상이 현실이 된 셈이다.

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이경실은 "후배들이 각 분야나 어느 도처에선가 자리매김하는 거 보면 선배로서 굉장히 고맙고 신기하고 뿌듯하다"며 자랑스러워했다.

한편 김신영은 과거 88kg에서 44kg까지 감량한 뒤 13년 넘게 체중을 유지했다. 그러나 식단 관리를 내려놓으면서 6주 만에 체중이 다시 돌아왔다고 밝혔다.