이천수, '세계 상위 10%' 영재 딸에 서운 "아빠 창피해하고 친구 옆에도 못 오게 해"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 전 축구선수 이천수가 사춘기 딸이 친구들 앞에서 자신을 창피해한다며 서운한 마음을 털어놨다.

31일 유튜브 채널 '리춘수'에는 '역대급으로 당황한 이천수ㅋㅋㅋㅋ'라는 제목으로 영상이 게재됐다. 영상에는 이천수의 아내 심하은이 출연해 첫째 딸 주은 양과 이천수의 관계에 관해 이야기했다.

이날 이천수는 "주은이가 요즘 아빠를 좀 창피해한다"며 "내가 느꼈을 때는 자기 친구 옆에도 못 오게 한다"며 서운함을 드러냈다. 이어 "내 말투가 세서 그런 것 같다"고 스스로 이유를 짐작했다.

Advertisement

이에 심하은은 "알고 있었냐. 친구들 앞에서 말이 세게 나와서 그렇다"며 "우리는 가족이니까 이해하고 무슨 뜻인지 아는데 친구들 앞에서 그러면 친구들이 놀랄까 봐 주은이는 그게 너무 싫은 거다"라고 설명했다.

주은 양의 친구들 앞에서 어떤 화법을 쓰느냐는 질문에 이천수는 "주은이가 아예 그런 자리를 만드는 것 자체를 싫어한다"고 답했다.

Advertisement

이천수는 딸의 입시 설명회에 참석했던 일도 떠올렸다. 그는 "예전에 대표팀 숙소로 사용했던 반얀트리에서 설명회가 열렸다"며 "처음에는 아내가 같이 가자고 했는데, 주은이가 나와 함께 가고 싶어 하지 않는 것 같아서 안 가려고 했다"고 말했다.

Advertisement

이어 "그런데 갑자기 주은이가 와서 '아빠 가는 것 아니야?'라고 하더라. 그런 곳에는 나를 데리고 가고 싶어 하는 것 같다"고 덧붙였다.

Advertisement

이를 들은 심하은은 "아니다. 남자가 이렇게 못났다"며 답답해했다. 그는 "주은이가 꿈이 있어서 가고 싶은 학교가 있는데 엄마는 어느 정도 사람들과 소통하니까 알고 있다. 그런데 아빠가 너무 모르는 거 같으니 아빠도 그런 설명회에 가서 다른 부모들을 보고 이야기도 좀 들었으면 좋겠다고 한 거다"라고 설명했다. 주은 양이 자신의 진로와 입시 정보를 아빠도 함께 알아주기를 바랐다는 것.

심하은은 설명회에서 벌어진 일화도 공개했다. 그는 "남편은 제스처가 크다. 학교 이름이 LED 화면에 크게 적혀 있는데도 '야, 학교 이름이 뭐냐?'고 물었다"고 떠올렸다. 이어 "주은이가 '앞에 적혀 있잖아. 저게 학교야'라고 조용히 알려줬다"고 말해 웃음을 안겼다.

Advertisement

심하은은 "주은이는 안 그래도 아빠가 공인이고 유명한데 좀 무난하게 묻어갔으면 좋겠는데 어딘가 항상 튄다고 생각하는 거다. 주은이가 집중받는 걸 되게 버거워한다"고 전했다.

이천수 역시 "집중 받는 걸 싫어한다. 사춘기 때니까 집중 받으면 힘들어하는데 아빠는 집중을 시킬 수 있는 사람이고, 집중이 되고, 사람들이 아니까 그게 힘든 것 같다"고 딸의 마음을 이해했다.

한편 이천수는 2012년 모델 심하은과 결혼해 2013년에 딸 주은 양, 2020년에 쌍둥이 태강 군과 주율 양을 품에 안았다. 연간 학비가 약 4000만 원에 달하는 ICS 국제학교에 재학 중인 주은 양은 지난해 미국 존스홉킨스대학 영재 양성 프로그램 CTY(Center for Talented Youth)에도 합격했다. CTY는 미국의 대표적인 영재 교육 프로그램 가운데 하나로, 상위 10%에게만 시험 기회가 주어지는 것으로 알려졌다.

Advertisement

또한 지난 5월에는 축구 경기 프리뷰 쇼에서 특별 영어 통역사로 나서 제주 SK FC 감독 세르지우 코스타와 영어로 인터뷰를 진행해 화제를 모으기도 했다.