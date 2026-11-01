'전남편 동의 없이 출산' 이시영, "짝사랑 시작됐다" 둘째 딸 애교에 사르르

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 이시영이 두 자녀의 사랑스러운 일상을 공개해 훈훈함을 안겼다.

지난 31일 이시영은 친구들과 함께 축구 경기에 나선 큰아들의 모습을 공개했다. 이시영은 최근 돌잔치를 치른 둘째 딸과 아들의 경기장에 동행했다.

특히 눈길을 끈 것은 두 자녀의 귀여운 우애였다. 큰아들은 동생이 탄 유모차를 직접 밀어주며 듬직한 오빠의 면모를 보였다. 둘째 딸 역시 오빠를 바라보며 환한 미소를 지어 보는 이들의 마음을 녹였다.

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이시영은 "오빠한테만 이렇게 웃어줌"이라며 오빠를 향한 딸의 남다른 애정을 전했다. 이어 "오빠 바라기"라고 덧붙이며 방긋방긋 웃는 모습 속 위아래로 쌀알 같은 치아 네 개가 돋아난 딸의 사랑스러운 모습을 자랑했다.

또한 이시영은 "짝사랑이 시작되었다"며 엄마의 품에서 꼼지락대는 귀여운 딸의 모습에 흐뭇한 마음을 드러냈다.

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한편 이시영은 2017년 9세 연상의 사업가와 결혼해 이듬해 첫아들을 품에 안았다. 하지만 결혼 생활 8년 만인 지난해 3월 이혼 소식을 전했다.

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이후 이시영은 결혼 생활 당시 냉동 보관했던 배아를 이식해 같은 해 11월 둘째 딸을 출산했다고 밝혀 화제를 모았다. 당시 전 남편이 배아 이식에 동의하지 않았다는 사실이 알려지면서 논란이 일기도 했다.

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전 남편 역시 언론을 통해 둘째 임신에 동의하지 않았던 것은 사실이라고 밝히면서도, 아이가 태어난 만큼 아버지로서 책임을 다하겠다는 취지의 입장을 전한 바 있다.