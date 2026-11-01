엔하이픈, '빌보드 200' 1위 찍은 '더 신' 시리즈 마무리…멤버 전원 팬송 작사

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 엔하이픈이 로맨틱하게 돌아온다.

엔하이픈은 10월 31일 스핀오프 싱글 '더 신 : 패러렐 월드' 트랙리스트를 공개했다.

'더 신 : 패러렐 월드'는 '더 신' 시리즈의 대미를 장식하는 외전이다. 미국 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200' 1위를 차지했던 미니 8집 '더 신 : 블리스'에서 함께하는 것 자체가 축복임을 깨달은 연인의 모습을 그렸다면, 이번 앨범에는 또 다른 평행 세계에서 운명적 관계를 확신하는 이야기를 담았다.

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이번 앨범에는 타이틀곡 '아이 원트 유'와 '돈트 스톱' '아이리 시즌' 등 총 3곡이 수록된다.

'아이 원트 유'는 6번째 감각과도 같은 본능적 이끌림으로 서로를 알아보고 운명이라는 걸 깨닫는 순간을 그린 곡이다. 어떤 세계에 있든 '너'를 향한 사랑은 변함없다는 로맨틱한 고백송으로, '더 신 : 블리스' 타이틀곡 '블러디 파라다이스'에 참여한 세계적 프로듀서 줄리아 루이스가 다시 한번 의기투합 했다.

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'돈트 스톱'은 미국 인기 싱어송라이터 바지가 참여, 멈추지 않고 서로를 향해 나아가겠다는 굳건한 의지를 노래했다. '아이리 시즌'은 엔진(공식 팬클럽)을 향한 팬송이다. 멤버 전원이 작사에 참여해 계절이 바뀌어도 언제나 함께하겠다는 약속을 전한다.

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엔하이픈은 13일 오후 11시 59분 '아이 원트 유' 뮤직비디오를 공개한다. 이후 20일 오후 2시 음원, 23일 오후 12시 음반을 발매한다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com