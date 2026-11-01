권상우♥손태영 딸 리호, 12살 맞아? 폭풍성장 실물...걸그룹 비주얼 완성

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 손태영과 권상우의 딸 리호가 12살이라는 나이가 믿기지 않는 폭풍 성장 근황으로 눈길을 끌었다.

1일 손태영은 자신의 SNS에 "리호 유니콘, 초파 유니콘 벨라는 거부"라는 글과 함께 딸 리호의 뒷모습을 공개했다.

공개된 사진 속 리호는 할로윈 파티를 위해 외출에 나선 모습이다. 허리까지 내려오는 긴 생머리와 늘씬하게 뻗은 팔다리가 시선을 사로잡았다.

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손태영과 권상우의 장점을 쏙 빼닮은 듯한 남다른 비율과 분위기가 돋보였다. 아직 12살이라는 사실이 믿기지 않을 정도로 훌쩍 자란 모습에 감탄을 자아냈다.

앞서 손태영은 지난 5월 자신의 유튜브 채널을 통해 딸 리호의 성장과 달라진 옷 취향을 언급한 바 있다.

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당시 "리호가 벌써 이렇게 컸느냐"는 지인의 말에 손태영은 "딸과 옷 취향이 다르다"며 "오늘 학교 갈 때 핫팬츠를 입고 갔다. '입어도 되냐'고 물어봐서 날씨가 따뜻하니까 입으라고 했다"고 밝혔다.

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이어 "나는 아이들용 옷을 사주고 싶은데, 오히려 어른들이 입는 스타일의 옷을 사달라고 한다"며 "앞으로는 많이 부딪힐 것 같다. 이제는 너무 간섭하지 않으려고 한다"고 덧붙였다. 딸이 부쩍 성장하면서 취향과 개성도 뚜렷해지고 있음을 전했다.

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한편 손태영은 배우 권상우와 2008년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 현재 자녀들의 교육을 위해 미국 뉴저지에 거주하고 있으며, 권상우는 한국과 미국을 오가며 활동을 이어가고 있다.