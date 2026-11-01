'공개열애' 고은아, ♥훈남 남친 공개 앞두고 또 '코 성형' 자폭..."내 게 없다"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 고은아가 동생 미르의 거침없는 폭로에 성형 수술 사실을 솔직하게 인정해 웃음을 안겼다.

지난 31일 유튜브 채널 '방가네'에는 고은아와 미르 남매의 일상이 담긴 영상이 공개됐다.

이날 고은아는 왁싱을 하겠다고 나선 동생 미르를 보며 자신의 생각을 밝혔다. 그는 "나는 고지식한 게, 베이직한 게 좋다. 태초에 태어났을 때 모습으로 돌아가고 싶다"고 말했다.

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그러자 미르는 기다렸다는 듯 누나의 과거를 소환했다. 그는 "그러면서 코 수술을 그렇게 많이 했다고? 그게 무슨 말이야? 머리도 심었고 제로네이트도 하고 다 했잖아"라며 고은아의 성형 및 시술 이력을 거침없이 언급했다.

예상치 못한 동생의 일침에 고은아는 결국 웃음을 터뜨렸다. 이어 "내 게 없다"고 솔직하게 인정해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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앞서 고은아는 2023년 의료사고 피해를 당해 코 재수술을 받았다고 밝혀 화제를 모았다. 당시 수술 시간이 9시간을 넘겼다고 털어놓아 안타까움을 자아냈다.

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특히 고은아는 코 재수술 비용에 대해 "중형차 새 차 값 하나"라고 밝혀 놀라움을 안기기도 했다.

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한편 고은아는 최근 남자친구가 있음을 밝히며 공개열애를 시작했다. 이에 미르는 "파란 개구리(고은아 남자친구)가 진짜 잘 생겼다. 나중에 기회가 되면 얼굴이 공개될 수 있을 것 같다. 고민 중인데 진짜 잘 생겼다"라며 고은아의 남자친구 비주얼을 언급하기도 했다.