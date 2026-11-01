"시집 잘왔지" 단칼 인정..'이지훈♥' 아야네, D라인 비키니 공개

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 겸 배우 이지훈의 아내 아야네가 만삭 비키니 자태를 공개하며 근황을 전했다.

아야네는 1일 자신의 SNS에 "추워지니 생각나는 발리. 발리도 처음, 아이 데리고 먼 길 여행 나온 것도 처음이라 걱정이 좀 있었지만 괜히 했어. 모든 순간 안전하고 건강하게 지내다 온"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 발리의 이국적인 풍경을 배경으로 여유로운 시간을 보내는 아야네 가족의 모습이 담겼다. 아야네는 딸과 함께 물놀이를 즐기는가 하면, 수영장에서 비키니를 입고 포즈를 취하며 여행의 추억을 남겼다.

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특히 둘째 출산을 앞둔 아야네는 선명한 주황색 비키니를 입고 볼록하게 나온 D라인을 당당하게 드러내 눈길을 끌었다. 만삭의 배에도 늘씬한 팔다리를 자랑하며 아름다운 비주얼을 뽐냈다.

또한 아야네는 사진을 본 한 누리꾼이 "시집 잘 왔네"라고 댓글을 남기자 "네♥"라고 답해 훈훈함을 더했다.

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한편, 일본 출신 아야네는 14살 연상 가수 이지훈과 2021년 결혼, 2024년 첫째 딸 루희를 얻었다. 현재는 둘째를 임신 중이며, 둘째 성별은 딸이라고 밝혔다.

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jyn2011@sportschosun.com