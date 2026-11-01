60만원짜리 워밍업?…고지용 이혼 후 젝키 재합류, '3인 디너쇼' 고가 논란[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 젝스키스의 '3인 디너쇼'가 상업성 논란에 휘말렸다.

공연 기획사 마운틴무브먼트스토리는 지난달 30일 고지용 장수원 이재진이 12월 15일과 16일 오후 6시 인천 영종도 인스파이어 아레나에서 '더 트리 인 인스파이어- 젝키의 못다한 이야기'를 개최한다고 밝혔다. 이번 공연은 내년 젝스키스 데뷔 30주년을 앞두고 기획된 행사다. 2000년 젝스키스 해체 후 연예계에서 은퇴, 사업에 매진했던 고지용이 재합류 했다는 점에서 큰 관심을 받았다.

그런데 구체적인 공연 일정이 공개된 뒤 잡음이 일고 있다.

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이번 행사는 공연 뿐 아니라 리조트 투어와 식사까지 포함된 디너쇼 개념의 이벤트다. 티켓 가격은 2인실 45만 4000원, 비즈니스 디럭스 56만 8400원, 스위트 룸 89만 8400원으로 안내됐다. 아무리 식사 포함 가격이라고 하나 오랜 시간 멤버들을 그리워 해 온 팬들의 향수를 이용해 고가의 입장료를 책정한 것은 전형적인 팬덤 대상 상술이라는 지적이 나왔다.

더욱 큰 문제는 고지용의 합류와 리더인 은지원, 김재덕 등 다른 멤버들의 부재다.

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데뷔 30주년을 앞두고 열리는 행사임에도 팀의 중심을 잡아주던 리더 은지원과 메인 댄서 김재덕은 불참한다. 결국 4인조인 젝스키스에서 절반이 빠지고, 탈퇴 멤버가 다시 돌아와 단 3명만 참여하는 행사인데도 비싼 티켓을 판매하는 것은 팀 이름을 소비하는 것이라는 반발이 크다.

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또 고지용의 행보에도 의견이 엇갈렸다. 고지용은 2016년 MBC '무한도전-토토가2'을 통해 젝스키스가 어렵게 재결합 했을 때에도 "연예계에는 뜻이 없다"며 빠졌다. 이후 진행된 젝스키스 재결합 활동에도 불참했다. 그러면서도 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 아들 승재 군과 함께 출연하며 젝스키스와는 완전히 선을 긋는 분위기였다.

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그랬던 그가 10년 만에 팬들 앞에 서는 무대로 정식 음악 활동이 아닌 고가의 디너쇼를 선택했다는 점에서 팬들의 불만은 커졌다. 더욱이 고지용은 허양임과의 이혼 후 양육비와 면접 교섭권을 둘러싼 법적 갈등을 벌이고 있는 상황이라 복귀 타이밍과 순수성을 두고 잡음이 이어지고 있다.

이런 가운데 장수원의 한마디가 불난 집에 기름을 부었다.

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장수원은 젝스키스 해체 후 김재덕과 결성했던 2인조 듀오 제이워크 공식 팬덤 폴리스를 통해 이번 논란에 대한 답을 내놨다. 그는 "30주년과 전혀 상관없는 그냥 행사다. 30주년에 댄스하기 전 워밍업 하러 간다고 생각하세요! 아무것도 안하고 두문불출하는 것보단 시간이 되시는 한 두분 팬이라도 만나는 게 좋을 것 같아 움직인다"고 말한 것으로 알려졌다.

팬들은 데뷔 30주년을 앞두고 젝스키스의 이름이 고가의 3인 디너쇼에 소비되는 것을 우려하고 있는데 이를 '워밍업'이라고 표현하는 것은 팬들의 지갑을 가볍게 여기는 것 아니냐는 비판이 쏟아졌다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com