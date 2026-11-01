"배 터질 듯 부풀어" 진재영, 제주서 안타까운 입원 소식.."응급실만 세번"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 진재영이 갑작스러운 복통으로 응급실을 세 차례나 찾고 닷새째 입원 중인 근황을 공개해 걱정을 안겼다.

1일 진재영은 "그러니까 급작스러운 나의 닥터X 줄거리"라는 글과 함께 대형 병원에 입원한 근황을 공개했다.

공개된 사진 속 진재영은 마스크를 쓴 채 환자복을 입고 링거대를 끌며 대형 병원 로비에 앉아 있다. 또 다른 사진에는 병실 침대에 힘없이 누워 있는 모습이 담겨 있어 안타까움을 자아냈다.

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진재영은 갑작스럽게 병원을 찾게 된 상황도 설명했다. 그는 "평소처럼 저녁을 먹고 갑자기 배가 쥐어짜는 통증에 배가 터질 듯 부풀었다"며 "이틀 안에 세 군데의 응급실을 옮기는 두 번 다시 못 할 경험을 했다"고 털어놨다.

이어 "금식, 물 한 방울도 없이 5일째"라며 현재까지 입원 치료를 이어가고 있다고 밝혔다. 퇴원 시점 역시 아직 정해지지 않은 것으로 전해졌다.

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힘든 상황에서도 긍정적인 마음을 잃지 않았다. 진재영은 "언제 집에 갈지는 아직 모르지만 생각해 보면 모든 건 그 타이밍이 돼서 일어나는 일인 것 같다. 흘러가는 대로 인생 해탈의 경지에 도달했다"고 전했다.

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그러면서 "모두 주말에 TV 앞에서 맛있는 거 먹으며 실없이 웃는 게 세상 제일 행복한 거"라며 평범한 일상의 소중함을 강조했다.

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남편을 향한 고마움도 드러냈다. 진재영은 "남편이 뭐가 제일 먹고 싶냐고 물어 피자라고 했더니 퇴원하면 백 판 사주기로 했다"며 "그나마 오늘 조금 나아져 소식 전해본다"고 덧붙였다.

한편 진재영은 2010년 프로골퍼 진정식과 결혼했다. 2017년부터 제주도에 지은 단독주택에서 생활하고 있다.