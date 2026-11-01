"파인다이닝 아냐"…'마약 전과' 돈스파이크, 10만원 코스+노키즈존 식당 공식입장[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 마약 전과로 실형을 살았던 작곡가 돈스파이크가 식당 관련 논란에 입장을 내놨다.

돈스파이크는 경상북도 경주시 감포읍에 자신의 이름을 내건 B식당을 오픈했다. 해당 식당은 안전상의 이유로 8세 미만 어린이는 입장이 제한되는 '노키즈존'으로, 9만 9000원짜리 코스를 운영하고 있다. 해당 코스는 한입거리, 세비체, 안심, 갈비살, 디저트 등이 제공됐지만 현재는 안심 서비스는 중단되고, 소갈비가 무한제공되는 시스템으로 바뀌었다.

이를 두고 갑론을박이 일자 돈스파이크는 1일 자신의 계정에 입장문을 남겼다. 그는 "B식당은 파인다이닝이 아니다. 코스 형식을 빌어 나가긴 하지만 무한리필 바베큐 집에 더 가깝다"고 밝혔다.

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이어 "오랜 시간 정성껏 구운 소갈비를 마음껏 드실 수 있는 만큼 제공해 드리고자 하다 보니 가격이 싸지는 않다. 샐러드바도 크거나 화려하지 않다. 고기 드시면서 야채 등을 원하시는 만큼 편하게 드시라고 만든 셀프바에 가깝다. 차, 채소 샐러드, 빵 몇 가지 정도가 준비돼 있다"고 설명했다.

또 "격식이나 품격을 내세울 만한 곳도 아니다. 화려한 인테리어나 다이닝급의 섬세한 서비스도 부족하다. 다만 성실한 스태프와 함께 오신 분들이 기분 좋게 드시고 가실 수 있도록 정중하게 모시려 애쓰고 있다"고 소개했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com