故 최불암, 2일 비공개 발인…추기경 애도 속 영면[종합]

30일 서울 송파구 서울아산병원 장례식장에 향년 87세로 별세한 故최불암 씨의 빈소가 마련됐다. 영정 사진 속 밟게 웃는 故 최불암의 모습. 사진공동취재단

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[스포츠조선 백지은 기자] 고 최불암의 발인이 2일 엄수된다.

2일 오전 7시 40분 서울아산병원에서 최불암의 발인이 엄수된다. 발인은 유족의 뜻에 따라 전부 비공개로 진행된다. 발인 후 오전 9시에는 여의도 성당에서 염수정 추기경 집전 하에 장례 미사가 진행된다. 장례 미사에서는 평소 고인 부부와 각별한 사이였던 임형주가 자신의 대표 레퍼토리 중 하나인 '아베 마리아'를 부른다.

이후 오전 10시 40분에는 고인이 45년간 함께한 초록우산 본부에서 작별 인사를 한다. 초록우산 임직원들은 서울 중구 무교동에 있는 본부에 도열해 고인의 영정을 영접하고 직원 대표가 추도사를 헌정한다. 또 본부 1층에 마련된 추모 공간에서 장례위원들의 헌화가 진행되며 고인의 영정이 재단을 돌아보는 것을 마지막으로 영면에 든다.

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최불암은 1959년 연극 '햄릿'으로 데뷔, MBC '수사반장' '전원일기' 등의 국민 드라마와 KBS '한국인의 밥상' 등에 출연하며 '국민 아버지'로 사랑받았다. 그는 지난해 3월 허리디스크 수술 후 거동이 불편해져 '한국인의 밥상'에서 하차한 뒤 재활치료를 받아왔지만 최근 건강이 급격히 악화됐고 결국 10월 29일 별세했다. 향년 87세. 장례는 고인이 오랫동안 후원해 온 초록우산 어린이 재단장으로 진행된다. 장지는 동화경모공원으로 정해졌다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com