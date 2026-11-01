"하정우 결혼 우선vs너무 각박" 김용건, 故최불암 조문 두고 '시끌'

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 김용건이 아들 하정우의 결혼식을 앞두고 고(故) 최불암의 빈소를 찾지 못한 사정이 알려진 가운데, 이를 두고 누리꾼들의 갑론을박이 벌어지고 있다.

지난달 31일 배우 백일섭은 서울 송파구 서울아산병원 장례식장에 마련된 최불암의 빈소를 찾아 고인을 추모했다.

조문을 마친 백일섭은 취재진과 만나 "전혀 생각지도 못했다"며 "90세는 넘게 살아야 하는데"라고 안타까움을 드러냈다. 이어 최불암과 생전 한두 달에 한 번씩 만나 저녁 식사와 술자리를 가졌던 추억을 떠올렸다.

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이날 백일섭은 김용건이 빈소에 참석하지 못한 사정도 전했다. 김용건은 고인과 MBC 드라마 '전원일기'에서 부자 호흡을 맞춘 사이다.

백일섭은 "용건이도 와야 하는데 아들(하정우)이 다음 달에 장가가지 않느냐. 나한테 전화가 왔다"고 말했다. 이어 김용건이 아들의 결혼식을 앞두고 빈소 방문을 조심스러워하자 "그래서 (내가) 오지 말라고 했다"고 설명했다.

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하정우는 오는 12월 13일 6년간 교제한 배우 차정원과 서울의 한 호텔에서 결혼식을 올릴 예정이다. 백일섭은 "발인이 월요일(11월 2일)이니, 용건이도 마음이 쓰여 어쩌면 내일 조용히 다녀갈지도 모르겠다"고 덧붙였다.

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본인이나 가족의 결혼식을 앞두고 장례식장 방문을 꺼리는 것은 과거부터 전해 내려온 풍습과 관련이 있다. 예부터 결혼처럼 기쁜 일을 앞두고 장례식 등 궂은일을 피하려는 인식이 있었다. 다만 이는 반드시 지켜야 하는 예법이나 규칙이 아닌 개인의 신념과 가족의 가치관에 따른 선택이다.

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이를 두고 누리꾼들의 반응은 엇갈리고 있다. 일부는 "결혼식이 한 달 넘게 남았는데 너무 유난이다", "미신일 뿐이다"라며 아쉬움을 드러냈다.

반면 "자식 결혼을 앞두고 괜히 마음에 걸릴 수 있다", "부모 입장에서는 자식이 우선일 수밖에 없다", "김용건도 마음이 편하지 않을 것"이라며 그의 선택을 이해한다는 반응도 나왔다.

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오랜 인연을 맺어온 고인의 마지막 길을 배웅하지 못하는 안타까운 마음과 아들의 결혼을 앞둔 아버지의 입장이 맞물리면서 다양한 의견이 이어지고 있다.

한편, 최불암은 지난 29일 입원 치료 중 향년 87세로 별세했다. 빈소는 서울아산병원 장례식장에 마련됐으며, 발인은 11월 2일이다. 장지는 경기도 파주시 동화경모공원이다.

jyn2011@sportschosun.com