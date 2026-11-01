양홍원, 불륜 논란 속 홍대 클럽서 새벽까지 핼러윈 파티…'NO S○○' 의미심장 SNS[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 래퍼 양홍원이 불륜 의혹 속에서도 핼러윈 파티를 즐겼다.

10월 31일 SNS와 온라인 커뮤니티를 통해 양홍원의 사진이 유포됐다. 공개된 사진에서 양홍원은 새벽까지 서울 마포구 서교동의 한 클럽에서 파티를 즐기고 있는 모습이다. 양홍원은 클럽에서 마이크를 잡고 랩을 하기도 했다. 다만 클럽 측에서 공개한 10월 30~31일 게스트 라인업에는 양홍원의 이름이 포함되지 않았다. 즉 양홍원은 개인적인 일정으로 클럽에 방문했다 즉흥적으로 무대에 오른 것으로 추정된다. 양홍원은 팬들과 밝게 웃으며 인사를 나누는 등 핼러윈의 밤을 만끽했다.

또 10월 31일에는 자신의 사진을 SNS에 게재하며 "노 XX 노 체인 갱"이라는 문구를 공개했다. 해당 문구의 의미는 설명하지 않았다.

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양홍원은 지난달 18일 모델 출신 원현주와 결혼식을 올렸다. 두 사람은 오랜 연애 끝에 2024년 11월 딸을 품에 안았다.

그러나 결혼식 5일 만에 불륜의혹이 제기됐다. A씨는 양홍원이 다른 여성 B씨와 숙박업소에 갔다며 사진과 통화내역 등을 공개했다. 이에 소속사 측은 양홍원이 B씨와 숙박업소에 동행한 것은 사실이지만 일체의 애정행위는 없었다며 A씨를 공갈, 스토킹 처벌법 위반, 허위사실 적시에 의한 명예훼손 등의 혐의로 고소했다.

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이후 A씨는 사과문을 게재했다. 또 유튜브 방송을 통해 30만원을 빌리려다 감정이 상해 이번 폭로를 시작?으며, 양홍원이 B씨와 숙박업소에 들어가는 것은 봤지만 불륜인지는 잘 모르겠다고 말했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com