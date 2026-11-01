"재판만 안 했으면..." 82세 선우용여, '2만평 소송' 중 사망한 남편에 오열

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 선우용여가 2014년 세상을 떠난 남편을 떠올리며 눈물을 흘리고, 생전 남편이 겪었던 안타까운 사연을 털어놨다.

지난달 31일 백지영의 유튜브 채널에는 선우용여가 출연해 백지영·정석원 부부에게 인생 조언을 건네는 모습이 공개됐다.

이날 선우용여는 남편과의 행복했던 추억을 떠올렸다. 그는 "난 몰랐는데 생전 남편이 딸 연제하고 TV를 보다가 예쁜 여자가 나오니까 '야, 너희 엄마가 최고다'라고 했다더라"며 자신을 향한 남편의 각별한 애정을 전했다.

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하지만 행복한 추억도 잠시, 남편을 떠올린 선우용여는 이내 눈시울을 붉혔다. 그는 "그러니까 생각난다. 보고 싶다"며 눈물을 닦아 보는 이들의 마음을 먹먹하게 했다.

이어 남편이 세상을 떠나게 된 배경도 조심스럽게 털어놨다. 선우용여는 "우리 남편이 재판만 안 했으면 오래 살았다. 술도 안 하고 담배도 안 피웠다"고 말했다.

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그러면서 "그런데 자기가 아버지같이 믿었던 사람에게 땅 2만 2000평을..."이라며 말을 잇지 못했다.

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선우용여는 "재판하다 우리 남편이 돌아가셨다. 재판하는 게 그렇게 무섭더라"라고 설명했다. 남편이 믿었던 사람과의 토지 관련 소송을 겪으며 극심한 스트레스를 받았고, 결국 세상을 떠났다는 취지의 고백이었다.

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남편을 향한 그리움과 당시의 고통이 고스란히 전해지면서 안타까움을 더했다.

한편 선우용여는 남편 김세명 씨와 결혼해 슬하에 두 자녀를 뒀다. 남편은 2014년 세상을 떠났다.