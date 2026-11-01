'나나♥' 탑, 20년 팬사이트 폐쇄에 결국 고개 숙였다 "상처 드려 죄송"

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[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 빅뱅 출신 탑(T.O.P·최승현)이 20년간 자신을 응원해 온 팬사이트의 운영 종료와 관련해 직접 사과의 뜻을 밝혔다.

탑은 1일 자신의 SNS에 장문의 글을 올리고 "지난 20년이라는 긴 세월 동안 함께해주신 최승현닷컴 운영진분들께 저의 진심을 전하고 싶다"고 운을 뗐다.

그는 "저 자신조차 저를 믿기 어려웠던 순간에도 저 한 사람을 믿고, 언제나 따뜻한 마음과 소중한 응원으로 제가 다시 음악을 만들 수 있는 힘을 주셨다"며 오랜 시간 곁을 지켜준 팬들에게 고마움을 전했다.

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이어 "한결같이 그곳을 지키기 위해 쏟아주신 시간과 노력, 그리고 함께 마음을 모아주신 팬 여러분의 소중한 진심을 저는 평생 잊지 못할 것"이라며 "여러 상황 속에서 제 말 한마디에도 신중해야 한다고 생각했기에 마음을 전하기까지 시간이 걸렸다"고 털어놨다.

그러면서 "최승현닷컴 운영진분들은 그 누구보다 오랜 시간 저에게 헌신적인 사랑을 보내주셨고, 큰 버팀목이 되어주셨다. 그들의 시간과 노력, 그 안에 담긴 진심이 오해와 추측으로 가려지지 않고 온전한 의미로 남을 수 있기를 바란다"고 전했다.

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또한 "함께했던 너무도 소중한 세월마저 오해로 남거나 서로에게 상처가 되지는 않았으면 한다"며 "여러분이 보내주시는 관심과 사랑이 결코 당연한 것이 아니라는 것을 너무 잘 알고 있기에 평생 감사한 마음을 가슴 깊이 품고 살아갈 것"이라고 덧붙였다.

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마지막으로 탑은 "저로 인해 오해를 받고 상처를 받으신 최승현닷컴 운영진분들과 팬분들께 진심으로 사과의 말씀을 전한다"고 고개를 숙였다.

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앞서 최승현닷컴은 지난달 9일 공식적으로 운영 종료를 알렸다. 2006년 8월 24일부터 약 20년간 이어온 팬사이트 운영을 마무리하기로 한 것. 당시 운영진은 탑과 소속사의 소통 부재와 책임 회피 등을 문제 삼으며, 팬들의 헌신을 당연하게 여기는 태도를 더 이상 받아들이기 어렵다는 입장을 밝혔다.

특히 탑을 향해 "팬들이라면 응당 알아서 자신이 바라는 대로 움직여 줄 것이라는 오만함은 이제 내려놓아 주시기 바란다"고 지적해 파장이 일었다.

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논란이 커지자 탑의 소속사 탑스팟 픽쳐스도 입장을 내고 사과했다. 소속사는 "팬 여러분께서 전해주신 의견을 무겁게 받아들이고 있다. 그동안 기다려 주신 팬 여러분께 활동 소식과 소통이 충분히 닿지 못한 점, 그로 인해 서운함과 아쉬움을 드린 점 깊이 사과드린다"고 밝혔다.

이어 "앞으로는 보내주시는 의견을 보다 가까이에서 듣고, 아티스트의 활동과 운영 전반에 적극 반영하겠다. 팬 여러분과의 소통 방식을 다시 살펴보고, 개선 방안이 마련되는 대로 공식 채널을 통해 안내드리겠다"고 약속했다.

한편 탑은 올해 데뷔 20주년을 맞아 첫 솔로 정규앨범 '다중관점(ANOTHER DIMENSION)'을 발표하고 솔로 활동을 이어가고 있다. 최근에는 애프터스쿨 출신 가수 겸 배우 나나와의 열애 사실을 공식 인정했다.

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jyn2011@sportschosun.com