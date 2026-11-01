'새 출발' 김건모, 확 달라진 근황..58세 믿기지 않는 비주얼 '깜짝'

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 김건모가 전국 투어 공연을 이어가는 가운데 한층 달라진 분위기의 근황을 공개해 눈길을 끌었다.

김건모는 지난달 31일 자신의 SNS에 사진과 함께 전주 공연을 마친 소감을 전했다. 그는 "전주 공연 성료! 쌀쌀한 날씨에도 관객 여러분께서 뜨거운 열기로 즐겨주셔서 감사드립니다. 광주에서 만나요!"라고 적으며 공연장을 찾아준 관객들에게 감사 인사를 건넸다.

함께 공개된 사진에는 공연을 마친 김건모가 커다란 흰색 머그잔을 손에 든 채 카메라를 바라보는 모습이 담겼다. 짧게 정돈한 머리는 앞쪽을 위로 세워 스타일링했고, 짙은 선글라스, 화려한 무대 의상으로 개성을 더했다.

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사진을 접한 누리꾼들은 "최고의 공연", "돌아와 주셔서 감사합니다", "예전 얼굴로 돌아왔네" 등의 댓글을 남기며 반가움을 나타냈다.

김건모는 최근 음악 활동에 다시 속도를 내고 있다. 지난달 26일에는 콘텐츠미디어그룹 뉴(NEW)의 음악 사업 계열사 뮤직앤뉴와 파트너십을 체결했다. 당시 뮤직앤뉴 측은 "김건모와의 견고한 파트너십을 바탕으로 신곡 제작 및 새 앨범 발매 등 다채로운 음악 활동을 함께할 예정"이라고 전했다.

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한편 김건모는 지난 2019년 성폭력 의혹이 제기되면서 활동을 중단했다. 당시 그는 의혹을 부인하며 법적 대응에 나섰고, 해당 사건은 2022년 최종 무혐의 처분으로 마무리됐다.

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이후 지난해 가요계에 복귀한 김건모는 올해 데뷔 35주년을 기념하는 전국 투어를 진행하고 있다.

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jyn2011@sportschosun.com