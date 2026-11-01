'딸 공개·주상욱 대박'났는데..차예련, 충격의 '학폭 의혹'에 곤혹

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 차예련이 학교폭력 의혹에 휩싸인 가운데, 최근 얼굴을 처음 공개한 딸을 향한 걱정의 목소리가 커지고 있다. 남편 주상욱의 드라마 흥행과 가족 화보 공개로 화제를 모았던 가운데 차예련을 둘러싼 논란까지 불거지면서 어린 딸에게 불필요한 관심과 상처가 이어지는 것은 아닌지 우려가 나온다.

차예련은 배우 주상욱과 2017년 결혼해 이듬해 딸 인아 양을 품에 안았다. 그동안 SNS를 통해 딸의 뒷모습이나 옆모습 등을 공개하면서도 얼굴은 공개하지 않았다.

그러다 지난 9월 패션 매거진 하퍼스 바자 코리아가 공개한 가족 화보를 통해 딸의 얼굴이 처음으로 공개됐다. 화보 속 인아 양은 엄마 차예련, 아빠 주상욱과 함께 자연스러운 포즈를 취하며 사랑스러운 매력을 드러냈다.

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당시 가족을 향한 관심도 높아졌다. 주상욱은 SBS 금토드라마 '김부장'이 흥행하며 시청자들의 주목을 받았고, 차예련 역시 구독자 17만 명 규모의 유튜브 채널을 통해 일상을 공개하며 활발하게 소통해 왔다. 여기에 가족 화보까지 공개되면서 세 사람의 근황이 화제를 모았다.

하지만 가족 화보가 공개된 지 한 달여 만에 차예련을 둘러싼 학교폭력 의혹이 제기되면서 분위기가 달라졌다.

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지난달 29일 한 온라인 커뮤니티에는 '85년생 여배우 학폭가해자 제발 활동 좀 그만해주길'이라는 제목의 글이 올라왔다. 작성자는 1985년생 여배우에게 중학교 시절 지속적인 괴롭힘과 폭행을 당했다고 주장했다. 특히 학교 인근 건물에서 뺨을 맞아 고막이 찢어지는 피해를 입었다고 밝히며 사과를 요구해 파장이 일었다.

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이후 해당 글에서 지목된 인물로 차예련의 이름이 거론됐다. 이에 소속사 HB엔터테인먼트는 지난달 30일 관련 보도를 통해 "사실무근"이라는 입장을 밝히며 의혹을 전면 부인했다.

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그러나 이후에도 자신을 동창생이라고 주장하는 이들의 추가 글이 온라인에 등장하면서 논란은 이어지고 있다. SNS와 관련 기사 댓글창에는 "동창들이나 동네 사람들이 치를 떨던데", "같은 학교 동창생이 이미 몇 년 전에도 글을 올렸던데?", "당한 애들이 한둘이 아님", "일진 무리 5명 중 1명이었다", "일진 여왕벌 놀이 했던 그때 인정하라" 등 차예련을 둘러싼 확인되지 않은 주장들이 잇따라 올라왔다.

하지만 차예련 측은 추가 의혹과 관련해 "학폭 의혹 관련 추가 입장은 없다"고 밝혔다.

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jyn2011@sportschosun.com