"사기결혼 아니냐"...차예련 학폭 의혹, 남편 주상욱 SNS까지 '초토화'

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 차예련의 학교폭력 의혹을 둘러싼 논란이 확산하는 가운데 남편인 배우 주상욱의 SNS에도 비난과 해명을 요구하는 댓글이 쏟아지고 있다.

지난달 31일 주상욱의 SNS에는 가장 최근 게시물인 지난 7월 게시물까지 누리꾼들의 댓글이 이어졌다. 아내 차예련과 함께 찍은 사진의 댓글창에는 차예련의 과거 의혹을 언급하며 주상욱에게 입장을 묻는 반응들이 잇따랐다.

일부 누리꾼들은 "빚투서부터 학폭까지 결혼 잘못하신 듯. 과거 감쪽같이 숨기고, 그 정도면 사기결혼 당한 거 아닌지" "기사보니 엄마한테 맞으면서 크셨다고. 와이프는 학창시절에 친구를.." "상욱씨도 안타깝네요...얼른 벗어나오시기를" 등의 댓글을 남겼다. 해당 댓글 중 일부는 수십 개의 좋아요를 받으며 관심을 모았다.

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이는 최근 온라인 커뮤니티를 중심으로 확산한 차예련의 학교폭력 의혹 때문이다.

앞서 한 온라인 커뮤니티에는 '85년생 여배우 학폭 가해자 제발 활동 좀 그만해주길'이라는 제목의 폭로 글이 올라왔다. 작성자 A씨는 서울 중계중학교 재학 시절 한 여배우로부터 지속적인 괴롭힘과 폭행을 당했다고 주장했다.

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A씨는 해당 여배우가 당시 친구들을 상습적으로 괴롭혔으며, 뺨을 때려 얼굴이 심하게 붓거나 고막이 터질 정도의 피해를 입혔다고 주장했다. 이어 "제발 모든 방송과 유튜브 활동을 내려놓고 진심으로 반성하고 사과해 주길 바란다"며 "사실무근이라고 주장한다면 동창생들의 증언을 제출하겠다"고 덧붙였다. 글과 함께 졸업 앨범 사진도 공개했다.

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폭로 글에 배우의 실명이 직접 언급되지는 않았지만, 게시글에 담긴 여러 정황을 근거로 차예련이 지목됐다.

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논란이 확산되자 차예련의 소속사 HB엔터테인먼트는 "확인 결과 사실무근"이라며 학교폭력 의혹을 부인했다.

그러나 소속사의 입장 발표 이후에도 온라인에서는 자신을 당시 동창이라고 밝힌 누리꾼들의 추가 주장이 이어졌다. 일부는 "일진 무리 5명 중 한 명이었던 것은 사실", "당시 행동을 인정하고 피해를 입은 사람에게 사과하는 게 도리"라는 취지의 댓글을 남기며 최초 폭로자의 주장에 힘을 실었다.

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반면 차예련을 옹호하는 반대 의견도 등장했다. 자신을 같은 학교 출신이라고 밝힌 한 누리꾼은 "내가 기억하기로는 누군가를 때리거나 괴롭히고 다니는 애는 아니었다"고 주장했다. 금품이나 물건을 빼앗는 행동 역시 기억나지 않는다고 덧붙였다.

이처럼 온라인에서는 당시 학교생활을 둘러싼 상반된 주장이 팽팽하게 맞서고 있다. 일부 누리꾼들은 차예련의 유튜브 채널에 해명을 요구하는 댓글을 남겼다가 삭제됐다고 주장하기도 했다.

다만 현재까지 제기된 내용은 온라인상의 폭로와 동창이라고 밝힌 이들의 엇갈린 주장으로, 학교폭력 가해 사실이 확인된 것은 아니다.