'나나♥' 탑, 논란 3주만 공식 사과 "상처-오해 드린 팬들에 미안"[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 빅뱅 출신 탑이 드디어 고개를 숙였다.

탑은 1일 자신의 계정에 직접 사과문을 발표했다. 그는 20년 동안 자신을 응원해준 최장 운영 팬사이트 최승현닷컴이 폐쇄한 것에 대해 "저 자신조차 저를 믿기 어려웠던 순간에도 저를 믿고 언제나 따뜻한 마음과 소중한 응원으로 제가 다시 음악을 만들 수 있는 힘을 주셨다. 팬 여러분의 소중한 진심을 평생 잊지 못할 것"이라고 고마움을 전했다.

탑은 "제게 보내주신 그 커다란 마음 덕분에 여기까지 올 수 있었다. 최승현닷컴 운영진은 그 누구보다 오랜 시간 헌신적인 사랑을 보내주셨고 큰 버팀목이 되어주셨다. 그들의 시간과 노력, 그 안에 담긴 진심이 오해와 추측으로 가려지지 않고 온전한 의미로 남을 수 있길 바란다. 함께 했던 소중한 세월마저 오해로 남거나 서로에게 상처가 되지 않았으면 한다"고 강조했다.

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또 "여러분이 보내주시는 관심과 사랑이 결코 당연한 것이 아니라는 걸 알고 있기에 평생 감사함만을 가슴 깊이 품고 살아가겠다. 오해를 받고 상처 받으신 운영진 분들과 팬분들께 진심으로 사과 말씀 전한다"고 고개를 숙였다.

최승현닷컴은 2006년 8월 24일부터 운영되어 온 탑의 팬사이트다. 그러나 10월 9일부로 운영을 중단했다. 운영 중단 사유는 탑과 소속사의 책임 회피와 팬 홀대 때문이다. 특히 운영진은 티켓 판매 부진으로 운영진 개인이 부담할 수 있는 비용 범위를 넘어서 탑의 솔로 정규 1집 발매를 기념하는 전시회를 취소하게 됐음에도 소속사 측이 제대로 소통을 하지 않고 운영진에게 책임을 전가하는 모습을 보였다며 불쾌감을 토로했다.

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결국 탑은 논란 3주 만에 직접 사과의 뜻을 전했다. 그의 뒤늦은 사과문이 돌아선 팬덤의 마음을 돌릴 수 있을지 관심이 모아진다.

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탑은 지난달 2일 애프터스쿨 출신 나나와 공개 열애를 선언했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com