김지원, 진짜 '닥터X'일까…최고시청률 16.7% 4주 연속 1위

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[스포츠조선 백지은 기자] 김지원이 변함없는 '시청률 퀸'의 면모를 과시했다.

10월 31일 방송된 SBS 금토극 '닥터X : 하얀 마피아의 시대(이하 닥터X)'는 최고 16.7%, 전국 15%, 수도권 15.1%의 시청률(닐슨코리아 기준)을 기록했다. 이로써 '닥터X'는 4주 연속 동시간대 1위는 물론 토요일 미니시리즈 전체 1위를 수성했다. 또 화제성을 가늠하는 지표인 2049 시청률 역시 최고 6.09%, 평균 5.4%로 동시간대는 물론 주간 미니시리즈, 토요일 전체 1위 기록을 세웠다.

이날 방송에서는 특별한 수술 의뢰를 받은 계수정(김지원)의 모습이 그려졌다. 응급의학과 교수 김성진(허준석)은 8세 소아암 환자 이현아(이채유)의 곰인형 수술을 부탁했고, 계수정과 박태경(김우석) 조원진(이진희) 등 '팀계수정'은 곰인형을 수술대에 올렸다. 그러나 정작 이현아는 수술이 어려울 정도로 건강이 위태로운 상황이라 안타까움을 안겼다.

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이런 가운데 계수정은 10세 소아암 환자 유가을(기소유)을 위해 나섰다. 유가을은 항암 치료를 8차례나 받았지만 차도가 없었다. 설상가상 구서대병원 의료 공백 사태로 수술까지 기약없이 미뤄진 상황. 계수정은 '하고 싶은 수술을 하게 해준다'는 계약 조건을 앞세워 솔로 서져리(어시스트 없는 단독 집도)를 선언했다. 병원장 부승권(손현주)은 통상 10시간이 넘는 수술을 6시간 안에 성공시킨다면 계약 조건을 넓히겠다고 승부수를 던졌고 계수정은 "난 절대, 실패하지 않습니다"라고 확언했다.

그러나 수술 당일, 예상치 못한 변수가 터졌다. 몸이 아픈 상태에서 수술을 강행하던 신경외과 황교수(강학수)가 수술 도중 쓰러진 것. 계수정은 오전 내내 수술을 집도하느라 녹초가 된 상황인데다 유가을의 수술까지 단 한시간 밖에 남지 않았음에도 황교수를 살리기 위해 수술방으로 뛰어들어가 최대 속도로 수술을 마쳤다.

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하지만 부승권은 장희숙(이정은)에게 계수정의 과거를 추궁했다. 그는 "계수정은 닥터X 입니까"라고 날카로운 질문을 던졌고 장희숙은 크게 동요하며 궁금증을 높였다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com