"살아내시느라 애쓰셨어요"...채시라, 故 최불암 영전에 올린 작별인사

사진=스포츠조선DB, 사진공동취재단

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 채시라가 고(故) 최불암과 함께했던 추억을 떠올리며 애틋한 작별 인사를 전해 먹먹함을 안겼다.

1일 채시라는 자신의 SNS를 통해 최불암의 생전 사진을 공개하며 고인을 추모했다.

채시라는 "'여명의 눈동자', '이별이 떠났다'에서 두 번의 아버지로, 한 번의 할아버지로 만난 시대극 '미망'에서 제일 많이 호흡을 맞췄던 최불암 선생님. 이 모습 그대로 간직하렵니다"라고 적었다.

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이어 "함께해 주셔서 감사했고, 보여주시는 것만으로도 배움이었습니다. 살아내시느라 애 많이 쓰셨어요. 편히 쉬소서"라며 깊은 존경과 그리움을 드러냈다.

앞서 최불암은 지난달 29일 오후 10시께 서울 강서구의 한 병원에서 입원 치료를 받던 중 향년 87세로 별세했다.

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고인의 장례는 일반적인 연예인장이 아닌 초록우산 어린이재단장으로 치러진다. 최불암이 생전 오랜 시간 초록우산 어린이재단과 함께하며 나눔을 실천해 온 뜻을 기리기 위한 것이다.

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발인은 오는 2일 오전 7시 엄수된다. 같은 날 서울 영등포구 여의도성당에서 장례미사가 거행되며, 장지는 경기 파주시 동화경모공원이다.