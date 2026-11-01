'탑게이' 홍석천, 딸 결혼 앞두고 '예비사돈과 상견례'...웃음꽃 활짝 핀 가족

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 홍석천이 내년 1월 결혼을 앞둔 딸의 예비 사돈과 상견례를 마치고 행복한 가족사진을 공개해 눈길을 끌었다.

지난 31일 홍석천은 자신의 SNS에 "우리 짤 사위 사돈어른 상견례"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 홍석천이 딸과 예비 사위, 사돈과 함께 환하게 웃으며 식당에서 나오는 모습이 담겼다.

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특히 내년 1월 결혼식을 앞둔 딸과 예비 사위는 나란히 손으로 커다란 하트를 그리며 행복한 예비부부의 모습을 보여줬다.

앞서 홍석천은 여러 방송을 통해 딸과 예비 사위를 공개하며 결혼 준비 과정을 전해 화제를 모았다.

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특히 지난 9월 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에서는 딸의 결혼을 앞두고 예비 사돈의 반응을 걱정했던 일화를 공개했다.

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당시 홍석천은 예비 사돈댁에서 어떻게 생각하실지 걱정했다면서 "사돈이 저를 보자마자 '내가 어렸을 때부터 팬이었어요'라고 하시더라. 너무 좋아하시고 친구분들에게도 '홍석천이 사돈이 됐다'고 자랑하셨다고 한다"며 흐뭇한 미소를 지었다.

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한편 홍석천은 누나의 두 자녀를 입양해 법적으로 아버지가 됐으며, 방송인 겸 사업가로 다양한 분야에서 활동하고 있다.