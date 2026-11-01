[롤드컵] LCK, 롤드컵 5연패·역대 11번째 우승 '성큼'…젠지 첫 결승 도전도 관심

디플러스 기아

젠지

T1

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LCK(한국)의 롤드컵 5연패와 역대 11번째 우승이 한층 가시권에 들어왔다.

LCK의 젠지, 디플러스 기아, T1 등 3개팀은 1일(이하 한국시각) '2026 리그 오브 레전드 월드 챔피언십'(롤드컵) 스위스 스테이지 최종 5라운드가 끝난 후 진행된 8강 조 추첨에서 '내전'을 피하고 4강전 이후부터 맞붙는 대진을 받았다. 지난해에 이어 2년 연속 결승에서 LCK팀끼리 우승을 다투는 경우도 가능해졌다.

하지만 유독 대진 추첨 운이 없었던 한화생명e스포츠는 이날 열린 스위스 스테이지 최종전에서 LPL(중국)의 빌리빌리 게이밍에 0대2로 패하면서 LCK 출전팀 가운데 유일하게 8강에 오르지 못하고 롤드컵 여정을 마쳐야 했다. 우승을 향한 본격적인 진검승부인 녹아웃 스테이지(토너먼트)는 오는 4일부터 5전 3선승제로 시작된다.

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일단 LCK 3개팀 가운데 젠지와 T1이 비교적 수월한 8강 대진을 받은 반면, 디플러스 기아는 빌리빌리와 4강행을 다투게 됐다.

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젠지는 5일 LCS(북미)의 유일한 생존팀인 라이온과, T1은 7일 LEC(유럽)에서 유일하게 8강에 오른 카르민 코프와 각각 만나 4강 진출을 다툰다. 디플러스-빌리빌리전은 6일이다.

젠지는 스위스 스테이지 3라운드에서 라이온과 만나 고전 끝에 2대1로 3승째를 거둔 바 있다. 체급이나 국제대회 경험에서 젠지가 앞서지만, 당시 경기에서 보듯 상대의 노련함과 이해도 높은 챔피언 조합에 얼마든지 고전할 수 있다. 8강에서도 결코 방심할 수 없는 이유다.

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라이온에는 LCK 1부 리그에서 뛰었던 '버서커' 김민철을 비롯해 2부 리그 출신인 '캐슬' 조현성과 '세인트' 강성인 등 무려 3명의 한국 선수가 포진해 있다. 여기에 홈 그라운드인 미국 팬들의 열성적인 응원까지 등에 업고 있어 젠지로선 부담스러운 상대다.

젠지가 라이온을 꺾으면 LPL의 TES와 IG가 맞붙는 8강전 승자와 4강에서 만난다. 젠지는 LCK 최강팀으로 수년째 군림하고 있고 또 다른 국제대회인 MSI(미드 시즌 인비테이셔널)에서도 두 차례 우승했지만, 전신인 삼성 갤럭시 시절을 제외하면 젠지라는 이름으로는 아직 롤드컵 결승 무대를 밟지 못하는 징크스에 빠져 있다. 역대 롤드컵 4강에서도 LCK팀에 세 차례, LPL팀에 한 차례 패하며 결승 진출에 실패했다.

이번 대진에서는 디플러스 기아 혹은 T1과 결승에서야 만날 수 있는 만큼, 젠지로선 라이온을 넘어 중국팀과의 4강전까지 통과해야 창단 후 첫 롤드컵 결승 진출이라는 숙원을 풀 수 있다.

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역대 롤드컵 7번째 우승이자 4년 연속 우승이라는 대기록에 도전하는 T1은 LCK 출신 '칸나' 김창동과 '예후' 강예후가 버티고 있는 카르민 코프와 8강에서 만난다. T1은 스위스 스테이지에서 한화생명과는 대조적으로 조 추첨 행운까지 겹치면서 비교적 부담이 적은 상대들을 연이어 만나 전력 노출을 최소화했다. 4라운드에서 LEC의 모비스타 코이를 2대0으로 꺾고 8강에 오른 만큼 카르민 코프와의 대결에서도 우세가 예상된다.

디플러스는 난적 빌리빌리를 꺾어야 역대 두 번째 롤드컵 우승에 한 발 더 다가설 수 있다. 빌리빌리는 스위스 스테이지 4라운드에서 팀워크 난조를 드러내며 TES에 패했지만, 최종 5라운드에서 MSI 우승팀 한화생명을 2대0으로 완파하며 기사회생했다. 경기력의 기복은 변수지만, 중요한 승부처에서 강팀을 잡아내는 저력을 보여준 만큼 디플러스로서도 힘든 승부가 예상된다.

결국 이번 8강은 LCK의 5연속 우승 가능성을 가늠할 첫 번째 고비가 될 전망이다. 젠지와 T1이 객관적인 전력의 우위를 앞세워 4강에 오를지, 디플러스가 빌리빌리를 넘어 중국의 강세에 제동을 걸지가 관건이다. 세 팀이 모두 4강에 진출한다면 LCK의 결승 진출 가능성은 더욱 높아진다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com