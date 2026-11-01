박하선, 6년만 '라디오 하차' 이유 밝혔다 "싫어진 게 아니라.."

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 박하선이 6년간 진행해 온 라디오 '씨네타운'에서 하차하는 이유를 직접 밝혔다.

박하선은 1일 자신의 SNS에 손편지를 공개하며 "꼭 한번 해보고 싶었던 라디오 씨네타운이 벌써 6년이 다 되어 가네요. 정말 너무 아쉽지만 이쯤에서 잠시 자리를 내려놓습니다"라고 전했다.

이어 하차를 결정한 이유에 대해 "현재 고정 예능 3프로, 시즌제 예능 1, 연극을 공연 중이고 드라마를 촬영 중인데 내년 가을까지 복수의 작품을 더 하게 되어 생방송을 많이 해야 하는 라디오를 멈추기로 결정하게 됐다"고 설명했다.

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그러면서 "라디오가 싫어져서 그만두는 게 아니니, 언젠가 또 다시 만날 날을 기약하며"라며 "그때까지 잠시 DJ는 내려두지만 저는 또 다른 모습으로 열심히 살아가겠다"고 덧붙였다.

6년간 함께한 이들을 향한 고마움도 전했다. 박하선은 출퇴근을 함께한 매니저들과 제작진, 보안 직원, 환경미화원, 방송에 출연한 배우와 감독, 고정 게스트, 동료 DJ 등을 일일이 언급하며 감사 인사를 건넸다.

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특히 딸을 향한 애틋한 마음도 드러냈다. 그는 "휴일에도 생방송을 해야 해서 학교 쉬는 날 따라나와 DJ 일 멋있다고 계속 하라고 했던 우리 딸"이라며 자신을 응원해 준 딸에게도 고마움을 전했다.

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끝으로 박하선은 청취자들을 향해 "제가 뭐라고 위로가, 힘이 된다고 따뜻한 말들 건네 준 우리 사랑하는 테리우스 여러분! 매일 아침 오전 11시마다 들어주셔서 참 감사했다. 덕분에 6년을 잘 보낼 수 있었다"고 인사했다.

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이어 "'박하선의 씨네타운' 저는 DJ 박하선이었습니다! 여러분 모두 해피엔딩 영화처럼"이라는 말로 마지막 인사를 남겼다.

한편 6년간 SBS 파워FM '박하선의 씨네타운'을 이끌어 온 박하선의 후임 DJ로는 배우 이엘이 발탁됐다. 이엘은 오는 2일부터 청취자들과 만난다.

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jyn2011@sportschosun.com