"BTS 표절 주장조차 불가능"…美 법원, 수정 소장도 기각[종합]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 방탄소년단이 미국 저작권 소송에서 웃었다.

미국 버지니아 동부연방법원은 10월 22일(현지시각) 멜리사 메이스가 방탄소년단과 소속사 빅히트뮤직, 모회사인 하이브와 하이브 아메리카 등을 상대로 제기한 저작권 소송을 기각했다.

멜리사 메이스는 8월 25일 방탄소년단과 회사를 상대로 저작권 침해 소송을 냈다. 그러나 메이스는 방탄소년단과 하이브 측이 자신의 미발표곡을 무단 사용했다면서도 어떤 노래가 자신의 작업물을 베꼈다는 구체적인 증거나 음악적 비교 자료를 제시하지 못했다. 미국 저작권 소송에서는 원고가 상대방의 접근성과 두 곡 간의 실질적 유사성을 구체적으로 입증해야 한다. 그런데 메이스는 증거는 커녕 '표절곡' 이름조차 대지 못한 것이다.

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이에 레오니 브린케마 판사는 9월 메이스의 소장이 법적으로 성립가능한 주장을 갖추지 못했다며 1차 기각 결정을 내리며, 10월 9일까지 보완할 수 있는 기회를 줬다. 메이스는 10월 8일 수정 소장을 다시 제출했으나 법원은 수정 소장 역시 법적 요건을 갖추지 못했다며 최종 기각 결정을 내렸다. 또 방탄소년단과 하이브 측 전체의 손을 들어주는 피고 승소 판결을 등록하며 사건을 종결시켰다.

한편 방탄소년단 측은 정규 5집 타이틀곡 '스윔'과 관련한 저작권 소송도 진행 중이다.

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미국 작곡가 스티브 쿠퍼, 존 샌들러, 그레이린 존슨은 자신들이 지난해 3월 완성한 동명 데모곡과 '스윔' 사이에 상당한 유사성이 있다며 7월 8일 미국 캘리포니아 중부연방법원에 소장을 냈다.

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원고 측은 두 곡의 멜로디와 후렴구, 화성, 리듬, 가사 등이 유사하다며 음악학자의 분석 자료를 근거로 제출했다. 또 저작권 침해에 따른 손해배상과 수익 배분도 요구했다.

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방탄소년단 소속사 빅히트 뮤직은 "원고 측의 일방적 주장일 뿐"이라며 "'스윔'은 독립적으로 창작된 곡"이라고 맞섰다. 또 법적 절차에 따라 강경대응할 방침을 전했다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com