'권상우♥' 손태영, 한국서도 안하던 '아들 시집살이'를 미국서.. "스트레스 확"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 손태영이 미국에서 아들 룩희 군과 벌인 현실적인 모자간 실랑이로 "아들 시집살이"를 폭로해 웃음을 안겼다.

지난 1일 손태영의 유튜브 채널에는 뉴저지에서의 일상을 담은 새 영상이 게재됐다.

이날 영상에서 손태영은 아들 룩희 군과의 축구복 해프닝을 털어놓았다. 손태영은 제작진이 "어제 제작진이 돌아간 뒤 룩희와 또 다퉜냐"고 묻자 "룩희가 '왜 옷이 빨간 게 없지?'라 하더라. 스트레스가 확 올라왔다. 그럼 나잖아"라며 아들 룩희가 옷이 없어진 데에 엄마를 의심해 열이 받았다며 머리를 짚었다.

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평소 아들 룩희의 축구복은 스스로 세탁하지만 이날은 손태영이 빨래를 해준 날이었다.

그는 "하필 어제는 내가 옷을 빨았다. 그런데 옷이 없는 거다. '어딨는 거야'라고 하길래 내가 '그럼 또 나라는 거야?' 했더니 '내가 언제 엄마라고 그랬어?'라고 하더라"며 당시 상황을 설명했다.

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범인은 아들 룩희 군의 건망증. 알고보니 옷은 엉뚱한 곳에 있었다. 손태영은 "'차에 찾아봐'라고 했더니 나가더라. 그런데 차에 옷이 있었다. 자기가 입고 트렁크에 넣어놓은 거다. 그러니까 아들이 '엄마~ 찾았어'라고 하더라"며 결국 해프닝으로 마무리됐다고 밝혔다.

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그러면서 손태영은 "진짜 시집살이다. 내가 맨날 그런다. '어머니 시집살이도 아니고 권룩희 시집살이 한다'고"라며 아들과의 현실적인 모자 관계를 폭로해 웃음을 자아냈다.

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한편 손태영은 배우 권상우와 2008년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 현재 자녀들의 교육을 위해 미국 뉴저지에 거주하고 있으며, 권상우는 한국과 미국을 오가며 활동하고 있다.