윤민수 전처, 이혼 후 확 달라진 근황..日서 포착 '칵테일 한잔'

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 윤민수의 전 아내이자 윤후의 엄마 김민지 씨가 일본 도쿄 여행 중 근황을 공개했다.

김민지 씨는 1일 자신의 SNS에 "도쿄에서 만난 조금 특별한 날"이라며 여러 장의 사진을 게재했다.

그는 "처음 경험해 본 일본의 바. 술 한 잔에도 분위기가 있고 취향이 있고 이야기가 있다는 것을 느낀 날"이라며 "무엇을 마시는지보다 어떻게 즐기는지, 공간을 바라보는 시선과 작은 디테일 하나까지 배운 날"이라고 여행 소감을 전했다.

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공개된 사진에는 일본의 한 바를 찾은 김민지 씨의 모습이 담겼다. 칵테일을 즐기며 여유로운 시간을 보내는가 하면, 감각적인 분위기의 가게에서 포즈를 취하며 눈길을 끌었다. 특히 가게에 앉아 포즈를 취한 사진에서는 한층 세련되고 고혹적인 분위기가 돋보였다.

한편 김민지 씨는 가수 윤민수와 2006년 결혼해 아들 윤후를 얻었다. 두 사람은 MBC 예능 프로그램 '아빠! 어디가?'에 출연해 가족의 일상을 공개하며 많은 사랑을 받았으나, 2024년 이혼 소식을 전했다.

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jyn2011@sportschosun.com