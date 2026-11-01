배우 등 회원 23만명 태국판 'N번방' 사건 터졌다…女연예인 몰카·AI 합성 나체 사진 유포

자료사진 출처=언스플래쉬, 페이스북

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[스포츠조선 장종호 기자] 태국 연예계에서 여성 연예인과 일반인의 사진을 무단으로 수집하고 인공지능(AI)으로 가짜 나체 사진까지 제작해 공유한 대규모 비밀 온라인 그룹이 드러나 파문이 일고 있다. 이른바 '태국판 N번방' 사건으로 불리고 있으며 현지 유명 감독과 촬영 관계자, 연예계 종사자 등이 연루됐다는 의혹이 제기되고 있다.

ET투데이 등 외신들에 따르면 최근 태국에서 여성 연예인과 일반인의 사진 및 영상이 대규모 비밀 페이스북 그룹에서 공유됐다는 폭로가 나왔다. 그룹에는 동의 없이 몰래 촬영한 것으로 의심되는 사진과 사생활 관련 영상뿐 아니라 AI로 제작한 가짜 나체 사진까지 유통된 것으로 알려졌다.

폭로자는 해당 그룹에 가입한 회원이 최대 23만명에 달한다고 주장했다. 일부 회원은 영화·방송·광고업계에서 일하는 사람들로, 업무상 여성 연예인이나 모델과 접촉할 기회를 이용해 사진을 촬영하거나 수집한 뒤 그룹에 공유했다는 의혹이 제기됐다.

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폭로에 따르면 이 비밀그룹은 2025년 4월쯤 만들어졌으며, 처음에는 태국 여성 아이돌 그룹 멤버들을 대상으로 한 사진 수집과 성희롱성 게시물에서 시작해 다른 여성 연예인과 여기자, 일반인으로 대상을 넓힌 것으로 전해졌다.

그룹 회원 가운데는 유명 감독과 촬영감독, 광고업계 관계자뿐 아니라 정치권 인사도 포함됐다는 폭로가 이어졌다. 실제로 태국의 한 전직 국회의원 후보자는 해당 그룹에 가입했던 사실을 인정하고 사과한 것으로 알려졌다.

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이런 가운데 논란은 별도의 불법 촬영 의혹으로 번졌다. 현지 온라인에서는 같은 건물에서 생활하거나 일하는 여성 배우들을 몰래 촬영해 공유하는 또 다른 비밀 대화방이 있다는 주장이 제기됐다. 폭로자는 해당 대화방에 연예계 남성 종사자들이 참여했을 가능성을 언급했다.

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이 과정에서 태국의 유명 드라마 배우 A가 같은 소속사 여성 연예인을 몰래 촬영했다는 소문이 온라인에 확산했다. 해당 의혹은 이전부터 일부 팬들 사이에서 거론됐지만, 대규모 비밀 그룹 사건이 알려지면서 다시 확산한 것으로 전해졌다.

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당사자인 A는 SNS에 공식 입장문을 올리고 자신을 둘러싼 의혹을 전면 부인했다.

그는 "해당 주장은 사실이 아니다"라며 "허위 사실 유포가 계속될 경우 법적 조치에 나서겠다"고 밝혔다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com