'39세' 23기 영숙 "변호사인데 10살 위 돌싱男 만나라고, 결국 ♥27기 상철과 결혼"

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[스포츠조선 김소희 기자] '나는 솔로' 23기 영숙이 27기 상철과 결혼을 앞둔 가운데, 두 사람이 부부의 연을 맺게 되기까지의 첫 만남 비하인드 스토리를 공개해 관심을 모았다.

지난 10월 30일 유튜브 채널 'ENA 이엔에이'에는 '나는 솔로에서 만나 불혹 결혼까지 | 23기 영숙♥27기 상철 결혼 썰 최초 공개'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에는 ENA·SBS Plus 예능 프로그램 '나는 SOLO'(나는 솔로)에 출연했던 23기 영숙과 27기 상철이 등장해 결혼을 앞둔 근황을 전하는 한편, 두 사람이 처음 인연을 맺게 된 과정부터 연인으로 발전하기까지의 이야기를 솔직하게 털어놨다.

이날 두 사람은 첫 만남과 연락을 주고받게 된 계기를 공개했다. 일반적인 지인 모임이나 누군가의 주선으로 이뤄진 소개팅이 아닌, SNS를 통해 서로에게 관심을 표현하면서 자연스럽게 시작된 인연이었다. 특히 23기 영숙이 먼저 적극적으로 호감을 드러냈다는 사실이 눈길을 끌었다.

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먼저 23기 영숙은 두 사람의 만남에 대해 "저희는 모임이라고 생각하시는 분들이 많더라. 쉽게 말하면 제가 스토리 좋아요를 몇 개 눌러봤다"라고 설명했다.

이어 당시 상황을 구체적으로 떠올리며 "미끼를 살짝 던져봤는데 덥석덥석 물어주더라. 팔로우를 또 이렇게 먼저 하고 그래서 제가 '어라?' 약간 이렇게 했는데 또 말은 한참 없었다. 그래서 이게 뭘까 하고 있다가 한 번 더 눌러봤다"라고 덧붙였다.

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SNS를 통해 가볍게 관심을 표현한 것이 두 사람의 인연으로 이어진 것. 23기 영숙은 자신의 작은 신호에 27기 상철이 반응을 보였지만, 정작 적극적인 대화가 이어지기까지는 시간이 걸렸다고 당시를 회상했다. 서로의 반응을 살피며 조금씩 거리를 좁혀간 과정이 두 사람다운 첫 만남의 시작이었다.

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이후 23기 영숙은 "그랬더니 바로 친하게 지내자, 밥 먹자 하다가 셀프 소개팅이라고 부르던데 소개팅을 서로 알아서 한 거다"라고 말했다. 별도의 소개자 없이 서로의 호감으로 만남이 성사된 만큼, 이들의 첫 만남은 그야말로 '셀프 소개팅'이었던 셈이다.

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그러면서 "요즘은 3프터 4귀자라고 하더라"라고 덧붙여 웃음을 자아냈다. 이에 27기 상철은 "세 번째가 국룰이다"라며 맞장구를 쳤다. 두 사람은 요즘 유행하는 연애 방식과 관련한 이야기를 나누며 첫 만남 당시의 설렘을 떠올렸다. 방송에서 각자 다른 기수로 얼굴을 알렸던 두 사람이 SNS를 통해 서로에게 다가가 실제 연인으로 발전했다는 점도 흥미를 더했다.

특히 23기 영숙은 결혼을 결심하기 전 결혼정보회사(결정사)에서 들었던 현실적인 조언까지 언급해 이목을 집중시켰다. 그는 "전문직이라도 여자 30대 후반이면 10살 위 돌싱이라도 만나야 한다는 말씀을 주셔서 제가 깊이 새겨들으려고 하다가 이제"라며 27기 상철을 가리켰다.

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현실적인 조언을 들었던 당시와 달리, 자신이 선택한 인연과 결혼을 앞두게 된 상황을 유쾌하게 풀어낸 것. 두 사람은 방송 출연이라는 공통분모를 넘어 서로에게 호감을 느끼고 관계를 발전시켰으며, 이제는 인생의 새로운 출발을 앞두고 있다. 서로 다른 기수로 '나는 솔로'에 출연했던 두 사람이 프로그램 밖에서 사랑을 키워 결혼까지 이어졌다는 소식에 많은 이들의 축하가 이어지고 있다.

한편 27기 상철은 한국전력공사 직원으로 여성 출연자들에게 많은 인기를 끌었다. 23기 영숙은 변호사로 방송 당시 단정한 외모와 지적인 이미지로 관심을 모았다.두 사람은 다른 기수에 출연했지만, 방송 이후 연인 관계로 발전했다. 두 사람은 1988년생 동갑내기 커플이다.