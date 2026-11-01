"김유정 허리 감싸더니 또.." 명품 브랜드 회장, 女배우 스킨십 논란

사진=(좌)하퍼스 바자 타이완 (우)온라인 커뮤니티

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[스포츠조선 정유나 기자] 이탈리아 명품 브랜드 브루넬로 쿠치넬리의 창립자가 중국 배우와 사진을 촬영하는 과정에서 부적절한 신체 접촉을 했다는 의혹에 휩싸였다. 과거 배우 김유정과 함께한 행사에서도 과도한 스킨십으로 구설에 오른 바 있어 논란이 재점화되는 분위기다.

지난달 28일 홍콩, 중국 매체들은 브루넬로 쿠치넬리 창립자 브루넬로 쿠치넬리가 중국 배우 류타오와 사진을 촬영하던 중 부적절한 신체 접촉을 했다는 의혹이 제기됐다고 보도했다.

문제가 된 장면은 지난달 22일 중국 상하이에서 열린 브랜드 행사에서 촬영된 영상에 담겼다. 영상 속 쿠치넬리는 류타오와 인사를 나눈 뒤 이내 허리 쪽으로 손을 옮겼다. 이 과정에서 그의 손이 류타오의 가슴 옆부분에 닿는 듯한 모습이 포착돼 논란이 일었다.

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이에 과거 쿠치넬리와 배우 김유정이 함께한 행사 영상도 다시 주목받았다. 영상에는 쿠치넬리가 김유정과 나란히 이동하면서 허리 부근을 감싸는 모습이 담겼다. 김유정은 미소를 유지한 채 카메라를 향해 손을 흔들었지만, 일부 누리꾼들은 허리에 손을 올린 채 접촉을 이어가는 행동이 지나치다는 반응을 보였다.

친밀함의 표시라기엔 지나친 신체접촉을 두고 여러 반응이 나오는 가운데, 브랜드 측은 별도의 입장을 내놓지 않고 있다.

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jyn2011@sportschosun.com