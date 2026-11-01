"자식처럼 품어주셔" 김혜수, 故최불암 입관식 날도 빈소에..사흘째 조문객 맞이

사진=스포츠조선 DB, 유튜브 채널 '미디어몽구'

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 김혜수가 배우 고(故) 최불암의 입관식이 엄수된 날도 빈소를 지켰다.

1일 최불암의 빈소에는 고인을 추모하는 조문객들의 발걸음이 이어진 가운데, 오후 2시 30분에는 입관식이 엄수됐다.

특히 장례 첫날부터 빈소를 찾은 김혜수는 이날도 빈소를 찾아, 사흘째 조문객을 맞이하고 최불암을 추모했다. 김혜수는 무릎을 꿇고 맨손으로 조문객들의 신발을 정리하고 최불암의 아내 김민자를 부축하는 등 묵묵히 자리를 지켰던 바. 이날도 유튜브 채널 '미디어몽구'를 통해 김혜수가 강부자를 부축하는 등 조문객도 살뜰히 챙기는 모습이 공개됐다.

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사진=공동취재단

김혜수는 최불암, 김민자 부부와 각별한 인연을 맺어왔다. 김혜수는 지난 2021년 KBS 1TV '최불암의 한국인의 밥상' 10주년 특집에 출연, "제가 고1 때 첫 작품으로 사극에서 대선배들과 함께 촬영하는데 어른들과 같이 일하기 어렵지 않냐. 그럴 때 김민자 선생님은 저에게 보호막이 돼 주셨다. 따뜻하게 자식처럼 품어주셨다"라며 최불암, 김민자 부부가 부모같은 존재라고 밝혔다. 당시 김혜수는 최불암이 보낸 장문의 응원 문자를 공개하기도 했다.

한편 최불암은 지난 10월 29일 오후 10시께 향년 87세로 사망했다. 빈소는 서울아산병원에 마련됐으며 발인은 2일 오전 7시 40분 비공개로 엄수된다. 이어 오전 9시 서울 여의도성당에서 장례 미사도 거행된다. 장지는 경기도 파주시 동화경모공원이다.

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joyjoy90@sportschosun.com