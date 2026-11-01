'고지용子' 승재, 상위 0.5%라더니..의사 허양임 "수학대회서 메달 5개, 자랑스럽다"

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[스포츠조선 김소희 기자]그룹 젝스키스 출신 고지용의 아들 승재 군이 국제 수학 대회에서 남다른 실력을 발휘하며 5개 부문 모두 메달을 획득해 화제를 모았다.

허양임은 1일 자신의 개인 SNS 계정을 통해 아들 승재 군의 수상 소식을 전했다.

이날 허양임은 "2026 World Team Maths Cup에 참가한 승재가 Math Pioneers, Crossnumber, Shuttle, Relay, Group 등 5개 부문 모두에서 메달을 목에 걸고 돌아왔다"고 밝혔다.

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이어 "친구들과 한 팀을 이뤄 서로 머리를 맞대고 끝까지 최선을 다한 끝에 값진 결과를 얻었다"며 "함께 고민하고 의지하며 한 팀으로 결실을 맺어본 경험이 승재에게 오래도록 큰 자산으로 남길 바란다"고 덧붙였다.

아들의 성과에 대한 기쁨과 함께 대견한 마음도 감추지 않았다. 허양임은 "낯선 환경에서 좋은 친구들과 부딪히고 배우며 한 뼘 더 자란 모습이 엄마로서 참 대견하고 자랑스럽다"고 애정을 드러냈다.

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특히 이번 대회는 승재 군이 개인의 수학적 역량뿐 아니라 친구들과 협력하고 서로의 생각을 나누며 팀으로 성과를 만들어냈다는 점에서도 의미를 더한다. 허양임 역시 단순히 메달을 획득한 결과보다 새로운 환경에서 다양한 친구들과 함께 도전하고 성장한 경험에 더욱 큰 의미를 부여했다.

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앞서 승재 군은 지난 2020년 MBC 예능 프로그램 '공부가 머니?'에 출연해 뛰어난 지적 능력으로 관심을 모은 바 있다. 당시 한 전문가는 승재 군의 지능검사 결과를 두고 "지능검사 결과 상위 0.5%에 해당하며, 모든 영역에서 뛰어난 역량을 발휘할 융합형 인재"라고 평가했다. 어린 시절부터 남다른 학습 능력과 잠재력을 인정받았던 만큼, 이번 국제 수학 대회에서 거둔 성과에도 관심이 쏠리고 있다.

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한편 고지용과 허양임은 2013년 결혼해 이듬해 아들 승재 군을 얻었다. 세 사람은 2017년 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연하며 많은 사랑을 받았다. 그러나 두 사람은 지난 7월 2년 전 이혼했다는 사실을 뒤늦게 알렸다.

현재 두 사람은 아들의 양육비와 면접교섭 문제 등을 둘러싸고 법적 절차를 밟고 있다. 고지용은 면접교섭 방해 금지 및 자녀의 사진·영상 게시 금지를 요구하는 가처분 신청을 제기했다고 밝혔으며, 허양임은 자신이 먼저 법원에 면접교섭 심판청구를 한 상태라고 설명했다.