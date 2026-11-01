171cm 59kg 이순실, 43kg 빼고 모델 도전 "원래 102kg"→"사람 한명 빠져 나가"(사당귀)

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[스포츠조선 김소희 기자] '탈북민 보스' 이순실이 무려 43kg을 감량한 근황을 공개하며 시니어 모델이라는 새로운 꿈에 도전했다.

1일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')에서는 체중 감량에 성공한 이순실이 시니어 모델에 도전하기 위해 본격적인 준비에 나서는 모습이 그려졌다.

이날 이순실은 과거와 확연히 달라진 모습으로 등장해 출연진들의 시선을 단번에 사로잡았다. 특히 한층 날씬해진 몸매와 달라진 뒤태가 눈길을 끌었다. 몰라보게 달라진 외모에 스튜디오에서도 놀라움이 쏟아졌다.

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이순실은 '사당귀'에 처음 출연했을 당시 몸무게가 102kg이었다고 밝히며 "지금은 59~60kg을 유지하고 있다"고 전했다. 무려 43kg을 감량한 것. 이에 김숙은 43kg이면 사람 한 명이 빠져나간 것이라며 놀라움을 감추지 못했다.

이순실의 달라진 모습을 지켜본 장 이사 역시 "너무 달라지니까 다른 분 같다"며 낯설다는 반응을 보였다. 단순히 체중만 줄어든 것이 아니라 전체적인 분위기까지 달라진 모습에 주변 사람들마저 놀란 것.

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이처럼 체중 감량에 성공한 이순실에게는 새로운 목표도 생겼다. 바로 시니어 모델에 도전하는 것. 그는 꿈을 이루기 위한 첫 단계로 얼굴 관리에 나섰다. 이날 이순실은 효소 찜질을 받으며 외모 관리에 집중하는가 하면, 모델 아카데미를 직접 찾아 상담을 받는 등 본격적인 도전에 나섰다.

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모델 아카데미를 방문한 이순실은 자신의 신체 조건도 솔직하게 공개했다. 그는 "키가 171cm이다. 지금 몸무게는 59kg에서 60kg 왔다 갔다 한다. 원래는 102kg까지 나갔다"고 밝혀 현장에 있던 이들을 다시 한번 놀라게 했다. 171cm의 큰 키와 43kg 감량이라는 놀라운 변화가 시니어 모델로서 어떤 가능성을 보여줄지 관심을 모았다.

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이를 들은 실장은 "진짜 몸이 반쪽이 됐다"고 감탄했다. 다만 모델 활동을 위해서는 무조건 체중을 더 줄이기보다 현재의 몸을 건강하게 유지하는 것이 중요하다는 조언도 나왔다.

대표 정영주는 "살 빼지 않고 유지하면서 운동으로 접근하면 좋겠다"고 솔직하게 말했다. 이미 상당한 체중 감량을 이뤄낸 만큼 추가적인 감량보다는 운동을 통해 탄탄하고 균형 잡힌 몸을 만드는 데 집중하는 것이 좋겠다는 뜻이었다.

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그러나 상담 과정에서 외모를 둘러싼 솔직한 평가가 이어지면서 이순실의 발끈하는 모습도 공개됐다. 실장이 "순실 보스 얼굴이 작지 않다. 밸런스가 맞아야 한다"고 지적하자 이순실은 "새고기만 먹고 살았나. 새대가리(?)만 좋아해. 자기는 뭐 잘 났다고"라며 받아쳐 웃음을 안겼다. 특유의 거침없는 입담과 솔직한 반응으로 현장 분위기를 유쾌하게 만든 것.

이에 대표는 시니어 모델에게 중요한 것은 단순히 젊고 완벽한 외모가 아니라 건강하고 자연스러운 아름다움이라고 강조했다. 그는 "시니어 모델은 건강한 모습이 더 중요하다. 얼굴의 주름이나 세월의 흔적이 하나의 광고 홍보가 될 수 있다"고 설명했다. 나이가 들면서 생기는 자연스러운 변화 역시 시니어 모델만이 표현할 수 있는 매력이자 경쟁력이 될 수 있다는 의미다.

43kg 감량이라는 놀라운 변화를 이뤄낸 이순실이 이번에는 시니어 모델이라는 새로운 목표를 향해 도전장을 내밀었다. 과연 그가 자신만의 개성과 매력을 살려 런웨이에 설 수 있을지 관심이 쏠린다.