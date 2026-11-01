유재석, 명절마다 소고기 돌리는 큰손..유리 "프로 종영해도 보내, 사람 챙기는 게 다르다"

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[스포츠조선 김소희 기자]그룹 소녀시대 멤버 겸 배우 유리가 방송인 유재석의 남다른 배려와 한결같은 모습에 감동했던 일화를 공개했다.

지난달 30일 유튜브 채널 'TEO 테오'의 콘텐츠 '존박이 밥사마'에는 '오빠, 효리수 키워볼 생각 없어?'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에는 유리가 출연해 존박과 다양한 이야기를 나누며 유쾌한 입담을 뽐냈다.

이날 유리는 존박에게 "추석 때 선물을 많이 받느냐"고 물으며 명절 선물에 관한 이야기를 꺼냈다. 이에 존박은 "일주일 내내 소고기를 먹었다"며 명절을 맞아 받은 선물에 대해 언급했다.

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그러면서 존박은 자신의 명절 선물 문화에 대해서도 솔직하게 털어놨다. 그는 "나는 추석 선물을 보내지도 않고, 문자도 안 보낸다. 명절 문화가 몸에 익지 않았다"며 "크리스마스를 중요하게 생각하고, 명절은 가족이 모이는 날이라고 생각한다"고 밝혔다.

반면 유리는 명절마다 쏟아지는 선물 때문에 자신만의 방식으로 감사의 마음을 전하게 됐다고 설명했다. 그는 "명절마다 선물이 쏟아지니까 주체할 수가 없더라"라며 "그래서 나는 선물을 보낼 때 명절 시즌이 아닌 다른 시기에 보낸다"고 말했다.

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이어 "함께 일했던 스태프들이나 회사 사람들에게 선물을 많이 보냈다"며 평소 주변 사람들을 챙기는 자신만의 방법을 공개했다. 명절이라는 특정 시기에 선물이 집중되기보다는 평소 고마웠던 사람들에게 조금 더 특별한 시점에 마음을 전한다는 것.

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특히 유리는 방송인 유재석을 언급하며 그의 꾸준한 배려에 감동했던 일화를 전해 눈길을 끌었다. 유리는 "재석 오빠가 명절마다 선물을 보내준다. 같이 프로그램을 하면 보내주시는데, 보통 시간이 지나면 안 보내거나 자연스럽게 끊기지 않나. 그런데 매번 보내주신다"고 밝혔다.

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함께 프로그램을 통해 인연을 맺은 이후에도 시간이 흐르면 자연스럽게 연락이나 선물이 뜸해질 수 있지만, 유재석은 매번 잊지 않고 명절 선물을 챙겨 보냈다는 설명이다. 일회성으로 끝나는 호의가 아니라 오랜 시간이 지나도 변함없이 주변 사람들을 챙기는 유재석의 세심한 면모가 드러나는 대목이다.

이에 유리는 "사람을 챙기는 게 다르다는 생각이 들었다"며 유재석에게 고마운 마음을 전했다.

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이어 "재석 오빠가 선물을 보내는 사람이 천 명은 되지 않을까 싶다. 너무 감동이다"라며 감탄했다. 많은 사람과 함께 일하는 바쁜 일정 속에서도 과거 함께했던 인연을 잊지 않고 꾸준히 마음을 전하는 유재석의 모습에 깊은 인상을 받았다는 것.

유재석의 남다른 인맥 관리와 세심한 배려는 여러 방송을 통해서도 종종 언급돼 왔다. 유재석은 과거 유튜브 채널 '비보티비'에 출연했을 당시에도 한우 명절 선물을 보내는 이유를 직접 밝힌 바 있다.

당시 유재석은 "그게 참 큰 기쁨이고 즐거움이다. 사실 '여유가 있으니까 그러겠지'라고 생각하실 수 있을지 모르겠는데 이거는 마음이 있어야 한다"라고 말했다.

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송은이가 "누구누구한테 보냈는지 물어봐도 되나?"라고 묻자 유재석은 "되게 많이 보냈다. 거의 한 백여 명 보낸다"라고 답해 모두를 놀라게 했다.