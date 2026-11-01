이천수, 김지혜와 파격 키스신..세 자녀 다 봤다 "과거 연애사도 알아"

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[스포츠조선 이게은기자] 전 축구선수 이천수의 아내 심하은이 아빠의 진한 키스신을 자녀가 모두 봤다고 털어놨다.

10월 31일 유튜브 채널 '리춘수[이천수]'에는 '사고뭉치 축구선수 와이프로 산다는 것ㅋㅋㅋㅋㅋ'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이천수 아내 심하은은 "애들이 (엄마, 아빠 중) 누가 먼저 (상대를) 좋아했냐고 물어보더라"라며 이천수의 과거 연애사를 언급했다.

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심하은은 "남편의 과거 연애가 너무 화려하다. 난 아이들이 이걸 모를 줄 알았는데 안다. 뮤직비디오까지 다 봤더라"라고 말해 웃음을 자아냈다. 이천수는 2003년 가수 루다의 '투비' 뮤직비디오에서 투야 김지혜와 키스신을 소화, 로맨틱한 연출로 큰 화제를 모은 바 있다.

또한 심하은은 이천수가 2006년 월드컵 당시 여자친구를 의미하는 골 세리머니를 펼친 것도 언급, "애들이 경직이 되어 저를 보고 물어보더라. 그래서 '아빠가 엄마를 쫓아다녔고 엄마가 진짜다' 이렇게 말해줬다"라고 말했다.

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심하은은 "(이천수의 전 여자친구들은) 각자 가정을 꾸리고 잘 살고 있다. 풋풋한 과거 얘기지만 아이들이 자라날 때 그걸 보니까 저한테도 물어보고... 어쩔 수 없더라. 나도 각오해야 하는 거다. 근데 아빠한테는 못 물어보더라"라고 말했다.

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이천수는 "큰딸 주은이한테는 마지막 사랑이 중요하다고 말해줬다. '엄마가 첫사랑이냐'고 물어봐서 어떻게 말해야 될지 모르겠더라. 주은이한테는 엄마가 마지막 사랑이라고 말했는데, 이젠 쌍둥이가 공격한다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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한편 이천수와 심하은은 2012년 결혼했으며 슬하에 첫째 딸 주은 양과 쌍둥이 남매 태강 군, 주율 양을 두고 있다.

joyjoy90@sportschosun.com