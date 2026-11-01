"최불암 선생님 잘 모시고 있어" 한정수, 故김주혁 묘소서 먹먹한 인사

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 한정수가 세상을 떠난 절친 배우 고(故) 김주혁의 묘소를 찾아 변함없는 그리움을 전했다.

1일 한정수는 자신의 SNS에 김주혁의 묘소를 찾은 사진을 공개하며 "1년에 한 번 연초 피는 날. 이날 딱 하루 주혁이랑 맞담배를 피우고 온다. 연초를 워낙 좋아하던 녀석이라... 방안의 벽지가 원래는 흰색이었다는 사실을 한참 후에야 알게 되었다"라고 전했다.

이어 "이날도 같이 담배 한 대 피우고 평소처럼 시시껄렁한 얘기 좀 하다가 집으로 돌아왔다. 평상시처럼. 하지만 아직은 일상처럼 느껴지지는 않는다. 주혁아 최불암 선생님, 김무생 선생님 잘 모시고 있어라 금방 가마.^^ 화이팅!"이라며 지난 29일 세상을 떠난 대선배 최불암도 언급, 먹먹함을 더했다.

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한편 김주혁은 지난 2017년 10월 30일 서울 강남구 삼성동 인근에서 차량이 전복되는 사고를 당해 갑작스레 세상을 떠났다. 향년 45세. 사인은 명확하게 밝혀지지 않아 안타까움을 더했다. 아버지 배우 김무생은 지난 2005년 4월 16일 폐렴으로 향년 63세 나이로 사망했다.

joyjoy90@sportschosun.com