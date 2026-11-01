'왕따 논란' 31기 옥순, '임신·성병' 루머로 퇴사→야윈 근황.."늙고 지쳐"

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[스포츠조선 이게은기자] '나는 솔로' 31기 옥순이 핼쑥해진 근황을 전했다.

1일 옥순은 자신의 SNS에 "33세 할미현은 이제 늙고 지쳤다"라는 글과 사진을 게재했다.

사진 속 옥순은 이전보다 수척해진 모습으로 카메라를 바라보고 있다. 특히 '나는 솔로' 방송 후 왕따 논란과 악플러들로 인해 마음고생을 겪은 터라 야윈 모습이 더욱 눈길을 끈다.

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최근 옥순은 "임신, 낙태, 유산한 사실이 없다. 결혼을 계획한 적도 없으며 고가의 반지를 선물받거나 프러포즈를 받은 사실도 없다", "단 한 번도 데이팅앱을 통해 이성을 만난 사실이 없다. 성병과 관련된 의혹도 객실 승무원 시절 남자관계가 문란했다는 주장도 사실이 아니다"라며, 루머와 악플에 법적 대응을 예고했다. '나는 솔로' 방송 당시 순자가 없는 자리에서 영숙, 정희와 순자 이야기를 나눠 뒷담화 논란에 휘말린 후, 온갖 루머에 마음고생을 한 것. 옥순은 "네가 아무 생각 없이 놀린 손가락에 멀쩡히 잘 다니던 직장도 관두고 몇 달을 숨어 살며 방구석에서 아침까지 울기만 했다"라며 악플러를 저격하기도 했다.

한편 옥순은 '나는 솔로' 31기 출연자로 승무원 출신이다. 치과의사 영호와 최종 커플이 됐지만 방송 이후 결별했다고 밝혔다.

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joyjoy90@sportschosun.com