전진♥류이서, 결혼 6주년 리마인드 웨딩..유산 아픔 속 달달한 신혼 분위기

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[스포츠조선 김소희 기자] 전진♥류이서 부부가 결혼 6주년을 맞아 리마인드 웨딩 화보를 공개하며 변함없는 애정을 과시했다.

1일 류이서는 자신의 계정에 "특이하게 6주년에 리마인드 웨딩"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 전진과 류이서의 리마인드 웨딩 화보가 담겨 있어 눈길을 끌었다. 두 사람은 빈티지한 분위기가 돋보이는 웨딩드레스와 턱시도를 각각 차려입고 카메라 앞에 섰다. 시간이 흘렀음에도 여전히 서로를 향한 애정이 느껴지는 두 사람의 모습은 마치 결혼식을 앞둔 신혼부부를 연상케 했다. 특히 자연스러운 미소와 다정한 분위기가 어우러지며 보는 이들까지 미소 짓게 했다.

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한편 전진은 지난 2020년 승무원 출신 류이서와 결혼했다. 두 사람은 결혼 이후 여러 방송과 SNS 등을 통해 알콩달콩한 일상을 공개하며 대중의 사랑을 받아왔다.

최근에는 결혼 6년 만에 2세 준비에 나선 근황을 전해 관심을 모으기도 했다. 특히 두 사람은 시험관 시술을 통해 임신을 준비하고 있는 가운데, 최근 유산의 아픔을 겪었다는 사실을 고백해 안타까움을 안겼다. 쉽지 않은 시간을 지나고 있는 두 사람이 결혼 6주년을 맞아 공개한 리마인드 웨딩 화보에 더욱 따뜻한 응원이 이어지고 있다.