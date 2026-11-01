유재석, 촬영장 매번 1등으로 도착..송은이·비비 "아무리 일찍 와도 못 이겨"(식스센스)

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[스포츠조선 김소희 기자] 유재석이 남다른 촬영장 출근 시간으로 출연진들의 놀라움을 자아냈다.

1일 방송된 tvN 예능 프로그램 '식스센스: B사이드'(이하 '식스센스')에서는 유재석, 송은이, 고경표, 비비와 게스트로 출연한 한상진, 허성태가 함께했다.

이날 오프닝부터 출연진들은 예상보다 이른 촬영장 도착 시간을 화두에 올렸다. 유재석은 "저희가 스탠바이가 좀 빨랐다. 제작진이 생각한 것보다 빨리 왔다. 다들 왜 이렇게 빨리 오냐"라고 물으며 출연진들의 이른 도착에 의아함을 드러냈다.

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이에 송은이는 자신 역시 일찍 도착해 기다리고 있었다며 당시 상황을 전했다. 그는 "저도 일찍 와서 저쪽 근처 차에 있었는데 매니저가 급하게 깨우더라. 네 차가 지나갔다고 하더라. 자기도 늦고 싶지 않다는 거다"라고

말해 웃음을 안겼다.

비비 역시 유재석의 남다른 부지런함에 혀를 내둘렀다. 그는 "저희 매니저 언니도 절대 늦고 싶지 않은 거다. 매번 맞춰서 왔는데 오늘 일찍 와보자 했는데 아무리 일찍 와도 이길 수 없다"라며 촬영장에 늘 먼저 도착해 있는 유재석을 언급했다.

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출연진들의 이야기에 따르면 유재석의 이른 출근을 따라잡기 위해 평소보다 서둘러 움직였지만, 결국 그보다 먼저 도착하기는 쉽지 않았던 것. 유재석의 철저한 시간 관리와 남다른 성실함이 엿보이는 대목이었다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com