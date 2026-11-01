로이팀, 지예은♥바타 축가 거절 해명 "약속한 적 없는데, 인류애 떨어진다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 로이킴이 방송인 지예은과 댄서 바타의 결혼식 축가를 둘러싼 논란에 직접 입을 열었다. 당초 로이킴은 두 사람에게 축가를 약속한 적이 없었지만, 방송에서 공개된 대화가 온라인상에 확산되면서 마치 약속을 번복한 것처럼 비친 것. 결국 로이킴은 억울했던 심경을 토로하며 오해를 바로잡았다.

최근 로이킴은 개인 SNS를 통해 라이브 방송을 진행하고 최근 불거진 이른바 '축가 논란'에 대해 해명했다.

이날 로이킴은 "요즘 '짐종국' 이후로 축가 이야기에 대한 기사들과 쇼츠들이 쏟아지고 있다. 확실한 건 저는 축가를 약속한 적이 없었는데 마치 축가를 약속했는데 내가 안 한 사람처럼 비춰지는 것도 좀 아쉬웠다. 약속은 (김)종국이 형이 했다"라고 밝혔다.

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이어 최근 자신을 둘러싼 각종 반응에 대한 솔직한 심경도 털어놨다. 그는 "제가 요즘 내가 활동이 많다 보니까 저에 대해서 떠돌 수 있는 콘텐츠들이 많다. 나에 대한 가벼운 떠듦들과 가벼운 평가들, 가벼운 툭툭 던지는 말들이 참 많은데 그런 것에 흔들리지 않으려고 노력은 하나 흔들릴 땐 여러분들이 도와주셨으면 좋겠다"면서 "그렇지 않은데 어떻게 이걸 이렇게 생각하지? 하면서 인류애가 좀 떨어지는 순간들이 온다. 인류애가 한없이 떨어진다. 난 사실 인류애로 살아가는 사람인데 이제 인류애는 나를 찾아와주신 콘서트 관객분들을 보면서 다시 끌어올려야겠다"라고 말했다.

그러면서 "누군가를 비판할 때는 노심초사하면서 화살이 돌아갈 수 있다는 생각으로 키보드를 항상 조심해주시길 바란다"라고 당부했다.

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로이킴이 이처럼 직접 해명에 나선 배경에는 지난달 22일 공개된 유튜브 채널 '짐종국' 영상이 있다. 당시 로이킴은 김종국과 축가를 주제로 이야기를 나누던 중 축가 요청이 쏟아지는 데 대한 부담감을 털어놨다.

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그는 "축가 요청이 너무 많아 쉽게 응답하지 못하고 있다"며 "누군가 해줬는데 '나도 너랑 비슷하게 친하지 않냐'고 서운해하거나, 축가를 못 해줬다는 이유로 뒤에서 욕을 하더라"라고 고백했다. 축가를 해주고 싶어도 모든 사람의 부탁을 들어줄 수는 없는 만큼, 이를 거절하는 과정에서 인간관계에 어려움이 생긴다는 설명이었다.

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이야기를 듣던 김종국은 과거 SBS 예능 프로그램 '런닝맨' 촬영 당시 있었던 일을 꺼내며 로이킴을 향해 기습 질문을 던졌다. 그는 "(지)예은이가 축가 해달라고 했더니 네가 해준다고 하지 않았냐"라고 물었다.

갑작스러운 질문에 당황한 로이킴은 "내가 그랬냐. 시간 맞고 너무 축하하니까 해드리고 싶지만.."이라며 선뜻 확답을 내놓지 못했다. 이에 김종국은 지예은에게 직접 전화를 걸어 확인에 나섰다.

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전화를 받은 지예은은 당시 상황을 기억하고 있다는 듯 "국밥 먹을 때 해준다고 한 게 맞다"고 강조했다. 로이킴이 난감한 기색을 보이자 지예은은 "그렇게 하기 싫으시면.."이라며 서운한 마음을 내비쳤다.

로이킴은 곧바로 "하기 싫은 게 아니다"라고 해명하며 진땀을 뺐다. 김종국 역시 "회사 차원에서 축가를 안 하는 것으로 원칙을 정했다"고 설명하며 상황을 수습하려 했다. 그러나 지예은은 "그럼 그때 왜 해주신다고 했냐. 한입으로 두말하시냐"라고 돌직구를 날려 현장을 웃음바다로 만들었다.

이후 해당 영상이 공개되자 로이킴이 지예은의 축가 요청을 받아들였다가 뒤늦게 거절한 것 아니냐는 반응이 이어졌다. 특히 일부 장면이 짧은 영상과 온라인 커뮤니티 등을 통해 확산되면서 그가 친분에 따라 축가를 가리거나, 이미 한 약속을 번복한 것처럼 비치는 상황이 벌어졌다.

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하지만 로이킴의 설명에 따르면 애초 축가를 약속한 당사자는 자신이 아닌 김종국이었다. 방송 속 유쾌한 대화가 의도와 달리 오해를 불러일으킨 셈이다. 결국 로이킴은 직접 해명에 나서 사실관계를 바로잡는 한편, 자신을 향한 가벼운 평가와 무분별한 반응으로 인해 마음이 흔들릴 때도 있다고 솔직하게 털어놨다.