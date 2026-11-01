'정영림♥' 심현섭, 55세 울산살이 고충.."서울 왔다갔다 힘들어, 마음 놓고 얘기할 곳도 없다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 심현섭이 울산과 서울을 오가는 바쁜 생활에 대한 고충을 털어놓으며 솔직한 속내를 전했다.

1일 유튜브 채널 '정영림심현섭'에는 '속마음 처음으로 정여사에게 고백하는 심서방.'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에서 심현섭은 다소 어두운 표정으로 카메라 앞에 등장했다. 이를 본 아내 정영림은 "오빠 오늘 기분이 안 좋냐"라고 조심스럽게 물었다.

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이에 심현섭은 서울과 울산을 오가는 생활이 생각보다 쉽지 않다며 속내를 털어놨다. 그는 "서울 왔다 갔다 하는 게 힘들다. 작년에 일주일에 울산-서울 여섯 번 왔다 갔다 했다. 또 여기가 경부선이라 사람도 많다"며 "서울역만 많고 수서역은 없다"고 토로했다.

이어 "아무튼 기차 타는 거야 감수해야 되니까 어쩔 수 없기는 한데, 지인들 부모님 경조사 놓치는 거 미안하다"라고 덧붙였다.

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심현섭은 "서울에 있을 때는 일 끝나고 들렀다 오면 되는데 이제 울산에 사니까 놓친다. 축의조의금만 보내서 죄송하다"라며 "일정이 빡빡해서 어디 갈 수도 없고 답답하다"고 털어놨다. 단순히 이동의 불편함을 넘어 가까운 사람들의 중요한 순간을 함께하지 못하는 데서 오는 미안함도 컸다.

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울산 생활에 적응하는 과정에서 느끼는 외로움도 고백했다. 심현섭은 "난 늘 사춘기이다. 내가 55세에 울산 내려와서 사는 거지 않냐"며 "나도 당연히 여기 와서 사는 게 행복한데 지금도 적응 중이다. 밖에 나가도 마음 놓고 이야기할 곳이 없다"고 말했다.

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특히 아내와 함께하는 시간도 소중하지만, 오랜 시간 알고 지낸 친구들과 나누는 대화에는 또 다른 의미가 있다고 밝혔다. 그는 "아내랑 이야기하는 것도 좋지만 친구랑 이야기하는 게 좀 다르지 않냐"라고 덧붙이며 새로운 환경에서 생활하며 느끼는 허전함을 내비쳤다.

남편의 솔직한 속마음을 들은 정영림은 따뜻한 배려로 심현섭의 마음을 달랬다. 그는 "오빠 기분 안 좋다고 해서 차렸다"라며 남편을 위해 정성스럽게 식사를 준비했다. 심현섭 역시 아내의 마음에 고마움을 느낀 듯 한결 부드러워진 모습을 보였고, 두 사람은 함께 식사를 나누며 오붓한 시간을 보냈다.

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울산 생활의 행복과는 별개로 새로운 환경에 적응하며 겪는 현실적인 어려움을 털어놓은 심현섭. 아내 앞에서 처음으로 꺼낸 솔직한 고백에 그가 느끼는 고민과 외로움이 고스란히 전해졌다.

한편 심현섭은 지난해 11세 연하 비연예인 정영림과 결혼, 현재 울산에서 신혼생활을 보내고 있다.