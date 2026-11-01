故최불암 마지막 부탁에 눈물..이계인 "매운탕 드시고 싶대서 준비, 그대로 남아있다"

사진=공동취재단, 채널A뉴스 유튜브 캡쳐

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 이계인이 배우 고(故) 최불암의 빈소에서 결국 눈물을 쏟았다.

이계인은 지난 10월 31일 서울아산병원에 마련된 최불암의 빈소를 찾아 고인을 애도했다.

그는 최불암을 떠나보내는 심경에 대해 "그걸 어떻게 일일이 얘기하나"라며 눈물을 훔쳤다. 이어 "40년간 형님과 한블록을 사이에 두고 여의도에 같이 살았다. 술도 제일 많이 마셨다. 제가 여의도를 떠난 후 기분이 허하다고 하셨다"라고 떠올렸다.

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그는 최불암과 드라마 '수사반장', '영웅시대', '전원일기' 등을 통해 아버지와 아들로 호흡을 맞추는 등 다수의 작품으로 함께 했다면서 "드라마도 저랑 가장 많이 하셨다. 평생을 같이 했다고 봐야 한다"라며 울먹였다. 또 "형님 잘 가세요. 저를 놔두고 먼저 가시면 어떡하나"라며 다시 눈물을 쏟았다.

끝으로 이계인은 "형님이 병원에서 전화를 하셔서 매운탕이 먹고 싶다고 하셨다. 매운탕을 준비한 후 병원 측에 문의하니 반입이 안 된다고 했다. 그다음부터 전화를 안 받으셨고 매운탕은 냉장고에 그대로 있다"라며 고인과의 마지막 통화를 떠올리기도 했다.

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한편 최불암은 지난 10월 29일 오후 10시께 향년 87세로 사망했다. 지난해 3월 허리디스크 수술을 받은 후 재활에 힘썼으나 최근 건강이 급격히 악화된 것으로 전해졌다.

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빈소는 서울아산병원에 마련됐으며 발인은 2일 오전 7시 40분 비공개로 엄수된다. 오전 9시에는 서울 여의도성당에서 장례 미사도 거행된다. 장지는 경기도 파주시 동화경모공원이다.

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joyjoy90@sportschosun.com